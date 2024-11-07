Директор МОНИКИ Соболев: «Сегодня институт переживает второе рождение»

Фото: Радио 1
В МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского открылся VIII съезд терапевтов Московской области.
В нём участвуют не только подмосковные врачи, но и гости из других стан, сообщил корреспонденту «Радио 1» директор Московского областного клинического института Константин Соболев.
Он напомнил, что в следующем году планируется отметить 250 лет создания МОНИКИ – точнее, старой Екатерининской больницы. А в прошлом году отмечалось 100-летие организации института.
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«Это знаковое мероприятие. Приехали терапевты из всех уголков региона – врачи общей практики, врачи-терапевты, работающие на участках. Съезд международный, с участием иностранных делегатов. Это тоже говорит о его значимости. Многие участвуют в онлайн-режиме. Уже представлено много интересных докладов о цифровизации, современных подходах во всех направлениях медицины – эндокринологии, гастроэнтерологии, кардиологии. Всё это очень важно для врачей общей практики, потому что сегодня здесь терапевты, которые работают в разных направлениях», – отметил Соболев.
Он напомнил, что в следующем году планируется отметить 250 лет создания МОНИКИ – точнее, старой Екатерининской больницы. А в прошлом году отмечалось 100-летие организации института.
«Это огромная история. На сегодня нет практически ни одного великого учёного, который работал как в дореволюционное, так и в советское время, и не был бы связан с нашим институтом. Мы чтим эти традиции, храним их, развиваем. У нас созданы научные и педагогические школы с огромным опытом», – рассказал собеседник «Радио 1».По словам Соболева, сегодня институт переживает второе рождение. В нём поэтапно проходит капитальный ремонт основных зданий, отремонтированы новые операционные.
«Сейчас у нас уже не 14, а 41 операционная, оснащённые самым современным оборудованием по 40 профилям. Это практически все профили, существующие в данный момент в здравоохранении. Пациент, пришедший сюда, может получить комплексное обследование и лечение. Мы берём тяжёлых и пожилых больных с разной патологией. К процессу сразу же подключаются разные специалисты – хирурги, ортопеды, эндокринологи, сосудистые хирурги. Мы в этом плане – уникальные в России, потому что нас сосредоточена и научная, и педагогическая, и лечебная работа», – добавил врач.По оценке Константина Соболева, по кадрам МОНИКИ укомплектованы.
«К нам за последние годы пришли порядка новых 1200 сотрудников как из Москвы и Московской области, так и ведущие специалисты из всех регионов России, из федеральных институтов. Поэтому проблем нет», – заключил директор МОНИКИ.Масштабный VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука – в практику» проводится в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 7 и 8 ноября. В числе его участников – представители 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.
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Лора Луганская