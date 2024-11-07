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Участников съезда терапевтов Подмосковья поприветствовал Игорь Брынцалов

Игорь Брынцалов (Фото: медиасток.рф)

Игорь Брынцалов (Фото: медиасток.рф)

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Масштабный VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» проводится в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, его участников, в числе которых представители 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, поприветствовал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Обращение от его имени зачитала депутат регионального парламента Лидия Антонова, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Поздравляю все участников с открытием восьмого съезда терапевтов Московской области. (…) Сегодня перед медицинским сообществом стоит масштабная задача по непрерывному повышению профессионального уровня терапевтов. Участие в съезде является отличной возможностью для обмена опытом и знаниями в области профилактики, диагностики и лечения пациентов с различными заболеваниями. На съезде вы самым подробным образом рассмотрите и детально обсудите наиболее актуальные проблемы современной медицины. Убеждён, что насыщенная научая программа вызовет живой интерес у врачей различных специальностей. Желаю участникам съезда интересной и плодотворной работы», — написал Игорь Брынцалов.
Приветственные слова участникам съезда от министерства здравоохранения Московской области сказала замминистра здравоохранения региона Ольга Отдельнова.



«Мы желаем участникам съезда плодотворной работы, тёплой дружеской атмосферы, обмена знаниями и опытом», — заявила Отдельнова.
Восьмой съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» будет работать 7-8 ноября, его программа охватывает самый широкий круг вопросов в области здравоохранения.

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#терапевт
В Подмосковье до конца года откроют три новые поликлиники
07 ноября 2024, 12:38

Фото: iStock/demaerre

Три новые поликлиники планируют сдать в эксплуатацию в Московской области до конца текущего года. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Ольга Отдельнова в кулуарах VIII съезда терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику».
«До конца года в эксплуатацию будут введены три новые поликлиники — в Лосино-Петровском, Сергиевом Посаде и в Лобне. Мы очень стараемся успеть до конца декабря — сделать такой новогодний подарок нашим жителям», — сказала Ольга Отдельнова.
Она также отметила, что в текущем году были открыты после капитального ремонта две поликлиники — в Жуковском и Истре.

Кроме того, Ольга Отдельнова подчеркнула, что в рамках развития сферы здравоохранения в Московской области действует ряд льгот для медицинских работников.

«Это и социальная ипотека, и программа «Земский доктор», и программа компенсации аренды жилья. Таким образом мы привлекаем врачей из других регионов. Действует также программа «Приведи друга», чтобы наше сообщество было сплочённым и имело возможность заботиться о жителях нашего Подмосковья», — сказала Отдельнова.
Она добавила, что самой востребованной льготой в настоящее время является компенсация за аренду жилья, и сообщила, что эта мера поддержки будет действовать в регионе и в будущем году.

VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» проводится на базе МОНИКИ им. Владимирского 7-8 ноября.

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Мурашко отметил важность съезда терапевтов Московской области
07 ноября 2024, 12:06

Михаил Мурашко(Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Восьмой съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» открылся в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, с приветственным словом от лица министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Альбертовича выступил заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, Дмитрий Батурин, передаёт корреспондент «Радио 1».
«От имени министерства здравоохранения Российской Федерации приветствую участников съезда. Я убеждён, что съезд пройдёт на высоком уровне, позволит участникам ознакомиться с новейшими разработками и повысить свои профессиональные знания. А результаты работы съезда найдут отражение в предложениях по совершенствованию нашей общей работы в сфере здравоохранения», — говорится в заявлении министра.
Приветствие участникам передал и председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

«Приветствую организаторов, участников и гостей съезда. Съезд проводится не в первый раз, и это говорит о его важности и востребованности как площадки для рассмотрения актуальных вопросов современной медицины, технологий здравоохранения, инновационных стратегий терапии на современном этапе», — написал Бадма Башанкаев.
Он добавил, что значимость съезда также подчёркивает то, что в нём участвуют не только подмосковные врачи, но и работники здравоохранения из 15 стран ближайшего и дальнего зарубежья.

VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» будет проходить 7-8 ноября, его тематика охватывает вопросы диагностики и терапии самого широкого круга заболеваний.

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#съезд
#врачи
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#московская область
#подмосковье
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В Долгопрудном врачи вернули зрение 85-летнему пациенту с бурой катарактой
07 ноября 2024, 11:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти ослепшему 85-летнему мужчине сумели вернуть зрение врачи Долгопрудненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравохранения Московской области.
Когда пациент поступил в клинику, одним глазом он едва мог различить пальцы на руке, а вторым — только самые крупные буквы в офтальмологической таблице.

«Диагностика выявила у пациента осложненную бурую катаракту обоих глаз с атрофией мышц радужной оболочки. Патология формировалась в течение нескольких лет на фоне приема лекарств от другого заболевания», — говорится в сообщении.
Для лечения этой сложной патологии нужны высококвалифицированные врачи и специальное оборудование. Операция проводилась в два этапа.

«На первом мы провели дополнительное обследование пациента и микрохирургическую операцию на одном глазе. Затем, после дня наблюдений, выписали пациента домой для восстановления перед операцией на втором глазе. Через неделю пациента вновь госпитализировали и провели микрохирургическую операцию на втором глазе», — говорится в сообщении.
В ходе операций мужчине заменили повреждённые хрусталики глаз на импланты. Обе операции прошли успешно. Зрение в обоих глазах удалось восстановить до 70%.

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#зрение
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Биолог Опарин заявил об опасности употребления снега
06 ноября 2024, 20:34

Фото: iStock/SbytovaMN

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин заявил, что даже чистый снег содержит вредные для человека реагенты и бактерии, поэтому его нельзя есть.
«Снег и сосульки активно поглощают окружающие загрязнители. Проходя через атмосферу, снег улавливает различные частицы, в том числе выхлопные газы автомобилей, выбросы промышленных предприятий и даже радиоактивные осадки. Эти микроскопические загрязнения оседают на поверхности снега и образующихся из него сосулек, что делает их небезопасными», — пояснил в беседе с NEWS.ru Опарин.

Он добавил, что поедание снега опасно расстройством пищеварения и аллергией.

Ранее доктор биологических наук, профессор Анча Баранова заявляла, что микоплазменная пневмония опасна тем, что может привести к астме.

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#врач
#сосульки
#осадки
#пневмония
#здоровье
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Клинская служба скорой помощи получила современный автомобиль
06 ноября 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Автопарк Клинской подстанции скорой помощи пополнился новой «ГАЗелью». Это первый автомобиль, полученный в этом году по губернаторской программе, сообщили в пресс-службе городского округа.
«Автомобиль оснащён дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, реанимационным ящиком, укладками для взрослых и детей. Для удобства водителя в машине имеются навигатор и камеры заднего вида. Помимо этого, машина оборудована системами обеззараживания воздуха, климат-контроля и ГЛОНАСС», – говорится в сообщении.
Новая машина скорой помощи уже впервые вышла в рейс. Клинские врачи отметили удобство автомобиля.
«Ходить в машине легко, ни за что не задеваешь. Все предметы первой необходимости находятся в лёгком доступе» - поделился врач Клинской подстанции скорой помощи. Евгений Тембер.
Как отметили в пресс-службе, автопарк подстанции регулярно пополняют новые автомобили. Сейчас ежесуточно на страже здоровья стоят 12 бригад медиков.

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#здравоохранение
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#московская область
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Врач Уланкина объяснила, откуда вирус Коксаки берётся в России
Врач Уланкина: В Россию вирус Коксаки привозят с курортов
06 ноября 2024, 17:43

Фото: iStock/appledesign

Врач-эксперт Ольга Уланкина заявила, что вирус Коксаки чаще всего попадает в Россию через людей, возвращающихся из путешествий с заграничных курортов.
«Инфекцию, вызванную вирусом Коксаки, часто называют «летним гриппом», так как в России ею часто заражаются летом на курортах. Это можно объяснить тем, что в тёплое время года люди больше взаимодействуют с бактериями: купаются в природных водоёмах, сидят на песке, касаются обнажённой кожей различных вещей, едят свежие фрукты и овощи и не всегда тщательно их моют либо делают это заражённой водой», — пояснила в беседе с RT Уланкина.

Тем временем от другого заболевания – гриппа – привились уже около 45% москвичей. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.

«С 28 октября по 3 ноября в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная. Отмечается снижение заболеваемости этими болезнями среди совокупного населения города на 5,2% в сравнении с предыдущей неделей. Сегодня в Москве привиты 45% горожан», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал мнение о том, что не стоит ожидать эпидемии вируса Коксаки в России.

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Детскую поликлинику в Шатуре открыли после капремонта на новом месте
06 ноября 2024, 17:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

В Шатуре после капремонта открыли детскую поликлинику на ул. Строителей. Педиатры принимают маленьких пациентов в обновлённых кабинетах в бывших помещениях станции переливания крови, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Для врачей и детей на новом месте создали лучшие условия. Кабинеты оснащены всем необходимым, в коридорах установлена новая удобная мебель, много пеленальных столов, игровая зона, экраны для показа мультфильмов. У входной группы оборудован навес для колясок и велосипедов», – рассказали в администрации.
Старые помещения детской поликлиники закрылись на ремонт. После его окончания малышей будут принимать по обоим адресам. У каждого педиатра и профильного специалиста появится собственный кабинет, который не придётся делить с коллегами. В будущем возможно расширение штата медучреждения.

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#московская область
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#педиатр
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Стало известно, ожидать ли эпидемии вируса Коксаки в России
Вирусолог Альтштейн усомнился в эпидемии вируса Коксаки в России
06 ноября 2024, 17:33

Фото: iStock/thebaikers

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал мнение о том, что не стоит ожидать эпидемии вируса Коксаки в России.
«Осенью, весной, иногда летом бывают вспышки, как правило, среди детей. И сейчас мы имеем дело с такими вспышками. В большую эпидемию они, как правило, не превращаются. И летальность при этих заболеваниях очень низкая. Поэтому особой тревоги здесь нет, хотя органы здравоохранения, наши эпидемслужбы должны быть на месте и делать своё дело. Большой тревоги эти инфекции не вызывают», — пояснил в беседе с RT Альтштейн.

А врач-диетолог Елена Соломатина заявила об опасности воды из грязного кулера, где могут скапливаться опасные бактерии и вирусы, такие, как кишечная, синегнойная палочка, стафилококк, стрептококк и возбудители других заболеваний.

«Там тепло и влажно, а это очень хорошие условия для размножения бактерий. В основном это кишечная палочка, находили и синегнойную. Все это может попасть в организм и вызвать заболевания, если ослаблен иммунитет», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

Ранее главный детский инфекционист столицы и профессор Людмила Мазанкова сообщила, что в Москве нет очагов и вспышек инфекций, вызванных энтеровирусами, среди детей.

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#вирус
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#диетолог
#заболевания
#иммунитет
#вирусы
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Инфекционист рассказала о заболеваемости Коксаки в Москве
Инфекционист Мазанкова рассказала о единичных случаях Коксаки в Москве
06 ноября 2024, 17:23

Фото: iStock/ demaerre

В Москве нет очагов и вспышек инфекций, вызванных энтеровирусами, среди детей в Москве, информирует главный детский инфекционист столицы и профессор Людмила Мазанкова.
«Ситуация типична для осенне-зимнего периода, и каких-либо вспышек или крупных очагов этих инфекций среди детей в столице не отмечается», — подчеркнула она.

Специалист отмечает, что за недавний период в больницах столицы врачи зафиксировали только единичные случаи заражения энтеровирусной инфекцией в легкой стадии. Тяжелых ситуаций в Москве не было отмечено.

Большинство детей переносят вирус Коксаки без симптомов. Болезнь выявляют по типичным проявлениям: повышенная температура, слабость в теле, сыпь на конечностях. Обычно лечение проходит амбулаторно и под присмотром участкового врача.

Мазанкова оповестила, что в Москве наблюдают за количеством заболевших детей.

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