Участников съезда терапевтов Подмосковья поприветствовал Игорь Брынцалов

Масштабный VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» проводится в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, его участников, в числе которых представители 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, поприветствовал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Обращение от его имени зачитала депутат регионального парламента Лидия Антонова, передаёт корреспондент «Радио 1».