Участников съезда терапевтов Подмосковья поприветствовал Игорь Брынцалов

Игорь Брынцалов (Фото: медиасток.рф)
Масштабный VIII съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» проводится в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, его участников, в числе которых представители 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, поприветствовал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Обращение от его имени зачитала депутат регионального парламента Лидия Антонова, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Поздравляю все участников с открытием восьмого съезда терапевтов Московской области. (…) Сегодня перед медицинским сообществом стоит масштабная задача по непрерывному повышению профессионального уровня терапевтов. Участие в съезде является отличной возможностью для обмена опытом и знаниями в области профилактики, диагностики и лечения пациентов с различными заболеваниями. На съезде вы самым подробным образом рассмотрите и детально обсудите наиболее актуальные проблемы современной медицины. Убеждён, что насыщенная научая программа вызовет живой интерес у врачей различных специальностей. Желаю участникам съезда интересной и плодотворной работы», — написал Игорь Брынцалов.Приветственные слова участникам съезда от министерства здравоохранения Московской области сказала замминистра здравоохранения региона Ольга Отдельнова.
«Мы желаем участникам съезда плодотворной работы, тёплой дружеской атмосферы, обмена знаниями и опытом», — заявила Отдельнова.Восьмой съезд терапевтов Московской области «Медицинская наука — в практику» будет работать 7-8 ноября, его программа охватывает самый широкий круг вопросов в области здравоохранения.
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