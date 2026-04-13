Первому пациенту ввели отечественную вакцину от колоректального рака
О старте клинического применения пептидной вакцины «Онкопепт» для терапии колоректального рака сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.
Первую инъекцию препарата сделали пациенту 31 марта 2026 года. На сегодняшний день он уже получил три дозы вакцины, которая переносится им хорошо. В агентстве уточнили, что препарат для следующего участника программы уже изготовили. Его первое введение запланировали на 20 апреля 2026 года. Отмечается, что по регламенту производство вакцины занимает 49 дней, из которых не менее семи отводится на контроль качества.
Всего при клиническом применении «Онкопепта» специалисты обработали 543 обращения, по результатам которых для лечения отобрали 24 пациентов. Разрешение на использование персонализированной терапевтической онковакцины в клинической практике выдавалось Министерством здравоохранения в конце ноября. Препарат разработали в Центре физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина ФМБА.
В начале апреля 60-летний житель Курской области стал первым пациентом, получившим другую персонализированную вакцину — для лечения меланомы. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, мужчина чувствует себя хорошо.
