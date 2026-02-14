Академик РАН назвал самый распространенный вид рака у детей
Лимфобластный лейкоз выявляют у трех–четырех из десяти детей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
По его словам, острый лимфобластный лейкоз является самым распространенным заболеванием не только среди гематологических опухолей, но и в структуре детской онкологии в целом. Именно поэтому он рассматривается как модель для разработки и совершенствования методов лечения рака у детей.
Румянцев отметил, что этот вид опухоли невозможно лечить хирургическим путем или с применением лучевой терапии. В связи с этим на протяжении последних 60 лет для борьбы с заболеванием разрабатываются различные лекарственные подходы. По его словам, благодаря высокой распространенности болезни схемы терапии сегодня хорошо отработаны и позволяют добиваться значимых результатов.
