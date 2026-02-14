Академик РАН назвал самый распространенный вид рака у детей

14 февраля 2026, 06:17

Академик РАН Румянцев: у детей чаще всего находят лимфобластный лейкоз

Фото: iStock/sudok1

Лимфобластный лейкоз выявляют у трех–четырех из десяти детей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.