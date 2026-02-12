Достижения.рф

В Москве хирурги спасли мальчика с булавкой в бронхах

Фото: Российская детская клиническая больница

В Москве торакальные хирурги Российской детской клинической больницы прооперировали 11-летнего мальчика с булавкой в бронхе. Как сообщает пресс-служба медицинского учреждения, ребёнка экстренно доставили из Калининградской области бортом санавиации.



При поступлении подросток говорил только шёпотом и жаловался на сильную боль в груди. Рентгеновское исследование выявило инородное тело в нижней доле левого бронха. Вокруг булавки скапливалась мокрота, а острый конец повредил стенку бронха. Врачи опасались коллапса лёгкого.

Специалисты отделения реконструктивной хирургии провели малоинвазивное вмешательство. Через эндоскоп они удалили слизь, обнаружили колпачок французской булавки и оптическими щипцами извлекли предмет. Кровотечение оказалось минимальным и остановилось самостоятельно. Через три дня ребёнка выписали, врачи продолжат наблюдение по месту жительства.

Ольга Щелокова

