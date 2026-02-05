Академик РАН Румянцев: пик заболеваемости раком у детей приходится на 2-4 года

05 февраля 2026, 12:03

Фото: iStock/sudok1

Пик заболеваемости детей онкологией в России приходится на возраст от двух до четырех лет. Об этом РИА Новости сообщил президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.