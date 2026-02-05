Академик РАН Румянцев: пик заболеваемости раком у детей приходится на 2-4 года
Пик заболеваемости детей онкологией в России приходится на возраст от двух до четырех лет. Об этом РИА Новости сообщил президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
По его словам, такая статистика связана с тем, что значительная часть опухолей у детей имеет внутриутробное развитие и относится к генетически «триггерным» онкологическим заболеваниям, что является особенностью детского возраста.
Румянцев отметил, что достаточно рано развиваются опухоли центральной нервной системы, герминативно-клеточные опухоли, опухоль Вильмса, опухоли почек и костей. Он добавил, что этот же возрастной период характерен и для гемобластозов — опухолей кроветворной и иммунной системы.
