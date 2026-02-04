«Регулярные обследования»: Россиянам назвали способ выявления рака на ранней стадии

04 февраля 2026, 10:38

Харина: диагностика на ранней стадии повышает шансы на излечение онкологии

Фото: iStock/demaerre

Выявить онкологическое заболевание на ранней стадии помогут регулярные профилактические обследования. Об этом рассказала директор медицинского страхования «СберСтрахования» Наталья Харина.





По ее словам, онкологические заболевания могут развиваться в любом возрасте, однако современная медицина способна лечить многие виды рака, однако важным фактором в этом вопросе является ранняя диагностика.





«Самым доступным и эффективным инструментом диагностики опасных заболеваний, в том числе онкологии, сегодня является диспансеризация по ОМС. Пройти ее можно бесплатно по графику: с 18 до 39 лет — раз в три года, а после 40 лет — ежегодно. Перечень обследований учитывает пол, возраст и основные факторы риска», — рассказала Харина в разговоре с «Известиями».

«Рак молочной железы входит в число самых распространённых онкопатологий у женщин. Она (опухоль. — Ред.) может долго не давать о себе знать, поэтому её иногда называют «дремлющим врагом». Обнаружить опухоль помогают регулярные УЗИ и маммография», — уточнила эксперт.