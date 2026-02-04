«Регулярные обследования»: Россиянам назвали способ выявления рака на ранней стадии
Харина: диагностика на ранней стадии повышает шансы на излечение онкологии
Выявить онкологическое заболевание на ранней стадии помогут регулярные профилактические обследования. Об этом рассказала директор медицинского страхования «СберСтрахования» Наталья Харина.
По ее словам, онкологические заболевания могут развиваться в любом возрасте, однако современная медицина способна лечить многие виды рака, однако важным фактором в этом вопросе является ранняя диагностика.
«Самым доступным и эффективным инструментом диагностики опасных заболеваний, в том числе онкологии, сегодня является диспансеризация по ОМС. Пройти ее можно бесплатно по графику: с 18 до 39 лет — раз в три года, а после 40 лет — ежегодно. Перечень обследований учитывает пол, возраст и основные факторы риска», — рассказала Харина в разговоре с «Известиями».
Она уточнила, что врач при необходимости может направить на углубленный этап диспансеризации, который позволит выявить наличие онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых проблем, диабета и других. Регулярные осмотры существенно повышают шансы на выздоровление, заключила Харина.
Тем временем ведущий генетик лаборатории «Гемотест» Наталья Захаржевская отметила в беседе с RT, что ряд случаев рака молочной железы связан с наследственностью.
«Рак молочной железы входит в число самых распространённых онкопатологий у женщин. Она (опухоль. — Ред.) может долго не давать о себе знать, поэтому её иногда называют «дремлющим врагом». Обнаружить опухоль помогают регулярные УЗИ и маммография», — уточнила эксперт.
Она пояснила, что болезнь появляется из-за сбоя в работе клеток. В 10-15% случаев эти «поломки» переходят по наследству. Узнать о носительстве опасных мутаций, например в генах BRCA1 и BRCA2, можно с помощью современных генетических исследований еще до первых признаков болезни.