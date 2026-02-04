Достижения.рф

«Регулярные обследования»: Россиянам назвали способ выявления рака на ранней стадии

Харина: диагностика на ранней стадии повышает шансы на излечение онкологии
Фото: iStock/demaerre

Выявить онкологическое заболевание на ранней стадии помогут регулярные профилактические обследования. Об этом рассказала директор медицинского страхования «СберСтрахования» Наталья Харина.



По ее словам, онкологические заболевания могут развиваться в любом возрасте, однако современная медицина способна лечить многие виды рака, однако важным фактором в этом вопросе является ранняя диагностика.

«Самым доступным и эффективным инструментом диагностики опасных заболеваний, в том числе онкологии, сегодня является диспансеризация по ОМС. Пройти ее можно бесплатно по графику: с 18 до 39 лет — раз в три года, а после 40 лет — ежегодно. Перечень обследований учитывает пол, возраст и основные факторы риска», — рассказала Харина в разговоре с «Известиями».

Она уточнила, что врач при необходимости может направить на углубленный этап диспансеризации, который позволит выявить наличие онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых проблем, диабета и других. Регулярные осмотры существенно повышают шансы на выздоровление, заключила Харина.

Тем временем ведущий генетик лаборатории «Гемотест» Наталья Захаржевская отметила в беседе с RT, что ряд случаев рака молочной железы связан с наследственностью.

«Рак молочной железы входит в число самых распространённых онкопатологий у женщин. Она (опухоль. — Ред.) может долго не давать о себе знать, поэтому её иногда называют «дремлющим врагом». Обнаружить опухоль помогают регулярные УЗИ и маммография», — уточнила эксперт.

Она пояснила, что болезнь появляется из-за сбоя в работе клеток. В 10-15% случаев эти «поломки» переходят по наследству. Узнать о носительстве опасных мутаций, например в генах BRCA1 и BRCA2, можно с помощью современных генетических исследований еще до первых признаков болезни.
Элина Позднякова

