В Москве 18-летнему юноше удалили опухоль, занявшую почти все лёгкие

В московской клинике врачи удалили 18-летнему пациенту гигантскую опухоль, которая занимала почти весь объём легких. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Юноша сам обратился за медицинской помощью. Специалисты обнаружили у него редкое новообразование. Опухоль проросла в лёгкое и затронула жизненно важные сосуды. Перед операцией молодой человек завершил четыре курса химиотерапии. Хирургическое вмешательство состояло из нескольких этапов.
«Медицинский случай в «Коммунарке» был исключительно сложным. Бригада медиков показала виртуозное мастерство: не только удалила новообразование, но и имплантировала синтетический протез, восстановив целостность критически важного сосуда. Подобные вмешательства в мире единичны. И наша команда прекрасно справилась», — рассказали медики.Сейчас молодой человек уже выписался домой и продолжает наблюдаться у специалистов. Врачи оценивают его онкологический прогноз как благоприятный.