Эксперт ВОЗ Демин предупредил о тревожной тенденции омоложения рака
Эксперт ВОЗ и профессор Сеченовского университета Андрей Демин предупредил о тревожной тенденции: рак все чаще поражает молодых взрослых до 50 лет. С 1990 по 2019 год заболеваемость в этой группе выросла на 79%, смертность – почти на 28%.
По прогнозам, к 2050 году уровень заболеваемости и смертности среди людей от 20 до 40 лет увеличится еще на 13%. Только в 2022 году, по данным международной базы GLOBOCAN, было зарегистрировано более 1,2 миллионов новых случаев и 350 тысяч смертей от рака среди молодых взрослых. По словам Демина, факторами «омоложения» болезни считаются канцерогены, изменение образа жизни, ожирение, метаболический синдром, прием антибиотиков и диета.
У мужчин чаще диагностируют рак щитовидной железы, яичек, толстой и прямой кишки, а наибольшая смертность отмечается от рака печени и центральной нервной системы. У женщин распространены рак молочной и щитовидной желез, а также шейки матки, при этом смертность выше всего от рака молочной железы и шейки матки.
Эксперт в беседе с «Абзацем» подчеркнул, что новые данные требуют пересмотра подходов к профилактике, диагностике, лечению и реабилитации пациентов.
