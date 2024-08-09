Акция по проверке здоровья пройдёт в выходные в 32 подмосковных парках

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Жители Московской области в эти выходные вновь смогут проверить своё здоровье на свежем воздухе. На сей раз это можно будет сделать в 32 парках региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Выездные бригады врачей будут работать в парках Каширы, Лобни, Ногинска, Подольска, Чехова, Шатуры и других городских округов.
Для прохождения осмотра необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье». В министерстве напомнили, что при необходимости пациента направят в поликлинику для более углублённого обследования.
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«Заболевания, выявленные на ранней стадии, гораздо эффективнее поддаются лечению. Именно поэтому важно следить за своим здоровьем и регулярно его проверять. Для удобства жителей мы проводим акцию «Проверь свое здоровье в парке» по выходным. Такой формат позволяет совместить прогулку с заботой о себе», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Для прохождения осмотра необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье». В министерстве напомнили, что при необходимости пациента направят в поликлинику для более углублённого обследования.
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Лора Луганская