В одинцовском посёлке Дубки построят фельдшерский здравпункт

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Фельдшерский здравпункт возведут рядом с улицей Верная в посёлке Дубки Одинцовского городского округа, проект получил одобрение архитектурной комиссия Градостроительного совета Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь одноэтажного медучреждления составит почти 90 квадратных метров. В здании разместят кабинет фельдшера, смотровую, процедурную и ряд других необходимы помещений. Здание оборудуют медицинской техникой», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Прилегающую территорию благоустроят: там организуют парковку и проведут озеленение.
Реализация проекта запланирована на текущий год. Новое медицинское учреждение будет обслуживать около 500 человек.
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