В одинцовском посёлке Дубки построят фельдшерский здравпункт

Бумажные купюры, которыми мы все еще пользуемся, не взирая на банковские карты и счета, могут быть местом обитания различных видов микроорганизмов, включая вирусы, бактерии и грибки. Именно поэтому врачи рекомендуют тщательно мыть руки после работы с деньгами.