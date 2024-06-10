Акция «Проверь здоровье в парке» привлекла в выходные более 600 жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В акции «Проверь здоровье в парке» с начала года приняли участие более 1,2 тыс. жителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В прошедшие выходные люди могли проверить здоровье в 33 парках Подмосковья, в том числе в Коломне, Видном, Наро-Фоминске, Подольске, Мытищах и других муниципалитетах.
В пресс-службе напомнили, что результаты обследования жители могут найти в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
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«Акцию по проверке здоровья мы проводим в наших парках уже третий год подряд. Это удобно, так как человеку не нужно идти в поликлинику, а можно пройти диагностику и получить консультацию врача на свежем воздухе. Всего с начала проведения акции в этом году здоровье в парках проверили более 1,2 тыс. человек, а за прошедшие выходные – 601 житель», – рассказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
В пресс-службе напомнили, что результаты обследования жители могут найти в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
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Лора Луганская