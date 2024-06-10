За медпомощью обратились 15 юных участников спортивного слёта под Истрой

Фото: пресс-служба Минздрава МО
15 детей из парк-отеля «Огниково» под Истрой обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Все обратившиеся были осмотрены врачами. На данный момент в медучреждении, подведомственном подмосковному Минздраву, находятся четыре ребёнка. Их состояние удовлетворительное. Медики оказывают им всю необходимую помощь», – говорится в сообщении.Ранее телеграм-канал SHOT написал, что дети пострадали в подмосковном парк-отеле, где у них проходил спортивный слёт. Туда приехала группа из 28 школьников. Накануне днём две девочки пожаловались на сильную боль в животе и рвоту. Уже к вечеру те же симптомы наблюдались у 13 девочек в возрасте от 7 до 13 лет. Всех их экстренно госпитализировали с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция».
Читайте также:
Персонажи Союзмультфильма украсят Детский клинический центр в Красногорске
В Подмосковье с начала года заготовили более 33 тонн донорской крови
Нарколог Холдин рассказал, когда дети впервые пробуют сигареты и алкоголь
Лора Луганская