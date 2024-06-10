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За медпомощью обратились 15 юных участников спортивного слёта под Истрой

10 июня 2024, 10:57
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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15 детей из парк-отеля «Огниково» под Истрой обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.


«Все обратившиеся были осмотрены врачами. На данный момент в медучреждении, подведомственном подмосковному Минздраву, находятся четыре ребёнка. Их состояние удовлетворительное. Медики оказывают им всю необходимую помощь», – говорится в сообщении.
Ранее телеграм-канал SHOT написал, что дети пострадали в подмосковном парк-отеле, где у них проходил спортивный слёт. Туда приехала группа из 28 школьников. Накануне днём две девочки пожаловались на сильную боль в животе и рвоту. Уже к вечеру те же симптомы наблюдались у 13 девочек в возрасте от 7 до 13 лет. Всех их экстренно госпитализировали с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция».

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#московская область
#отравление
Минздрав сообщил, что в медучреждениях находятся более 20 тыс. человек с ковидом
Минздрав: больше 80 тыс. россиян заражены коронавирусом
09 июня 2024, 08:17

Фото: iStock/geargodz

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что более 80 тысяч человек в России инфицированы коронавирусом. Об этом Мурашко рассказал в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ.
Отмечается, что более 20 тысяч из заболевших находятся на лечении в медицинских учреждениях. Глава Минздрава отметил, что в РФ ведется мониторинг изменчивости коронавируса.

Мурашко добавил, что специалисты также отслеживают эффективность вакцин, препаратов и терапии ковида. Он заключил, что в случае возникновения новых вызовов российская система здравоохранения благодаря большому опыту работы в пандемию готова будет быстро принять ​соответствующие меры.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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Стало известно, когда появятся результаты исследований вакцины от рака
Мурашко: первые результаты испытаний вакцины против рака появятся в конце года
09 июня 2024, 07:49

Фото: сайт Кремля

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые результаты исследований российской вакцины против рака могут появится уже в конце этого года. Об этом Мурашко рассказал в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ.
По словам главы Минздрава, вакцина находится в стадии доклинических испытаний, по результатам которых специалисты приступят к клиническим. Мурашко отметил, что данные исследования получают финансирование за счет бюджета в рамках государственных заданий.

Ранее академик РАН, глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что была разработана и успешно протестирована вакцина от всех видов рака.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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Врач Умнов раскрыл смертельную опасность татуировок
07 июня 2024, 20:54

Фото: iStock/YakobchukOlena

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что татуировки могут быть смертельно опасны, так как при их набивании есть риск заражения инфекциями, передающимися через кровь, в том числе ВИЧ.
«В подозрительных заведениях есть риск заражения инфекциями, передающимися через кровь, например ВИЧ. Даже в дорогих салонах могут экономить на стерилизации аппаратуры, из-за чего на иглах могут остаться частички крови предыдущих клиентов или микроорганизмы, которые могут стать причиной заражения», — отметил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Он рекомендовал вообще не делать тату.

Ранее врач-онколог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил, что татуировки могут помешать вовремя заметить развитие болезни.

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Россиянам раскрыли страшную опасность ржавой воды
Врач Ощепкова предупредила об аллергиях и высыпаниях от ржавой воды
07 июня 2024, 19:50

Фото: iStock/KariHoglund

Врач-косметолог, врач-трихолог Виктория Ощепкова заявила, что ржавая вода вредна для кожи из-за содержащихся в ней веществ.
Она отметила, что купание под такой водой грозит аллергическими реакциями и высыпаниями.

«Когда ржавая вода контактирует с кожей, она может вызвать раздражение, пересушивание кожных покровов и даже аллергическую реакцию в виде контактного дерматита. Железо, содержащееся в воде, может оставлять на коже загрязнения и изменять её цвет, забивать протоки желёз, приводя к угревым высыпаниям и даже воспалениям», — пояснила в беседе с Газета.ру Ощепкова.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что энергетики представляют опасность для организма не только своими составляющими элементами, но и негативным влиянием на мозг.

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Персонажи Союзмультфильма украсят Детский клинический центр в Красногорске
07 июня 2024, 16:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился на Петербургском международном экономическом форуме с председателем Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианой Слащёвой и поблагодарил за согласие участвовать в оформлении Детского клинического центр.
«Долгожданный и важный для всех президентский проект реализуется у нас в Красногорске. В Детском клиническом центре имени Леонида Михайловича Рошаля будут лечить ребятишек со всей страны. Для нас очень важно, чтобы они чувствовали себя как можно более комфортно. Создать уют и хорошее настроение поможет Союзмультфильм, команда которого займётся дизайном. Очень рад, что Юлиана Юрьевна поддержала нашу идею. Уверен, что задумка понравится и ребятам, и родителям, и врачам. Осталось воплотить её в жизнь», – сказал Воробьёв.
На стенах клинического центра появятся персонажи таких известных мультфильмов, как «Простоквашино», «Ну, погоди! Каникулы», «Оранжевая корова», «Умка» и других.
«Мы всегда с готовностью принимаем участие в больших социальных проектах, особенно, когда они связаны с детьми. Поэтому сразу откликнулись на предложение правительства Московской области. Для ребёнка любимый мультгерой – лучший друг, с которым он растёт, учится новому, разделяет радостные и трудные моменты. Будем очень рады, если любимые персонажи мультфильмов смогут поддержать ребят», – сказала Слащёва.
Будущий госпиталь – флагманский проект в развитии детского здравоохранения Московской области, поддержанный президентом. В новом большом медучреждении заботиться о маленьких пациентах будут врачи 28 профилей. Там станут оказывать и экстренную медицинскую помощь.

Ежегодно лечиться в центре по ОМС смогут около 15 тыс. ребят из Подмосковья и других регионов нашей страны. Чтобы создать для малышей дружелюбную атмосферу, стены в медучреждении будут расписаны изображениями персонажей популярных отечественных мультфильмов.

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#здравоохранение
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#губернатор
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Россиянам раскрыли правильное использование кондиционера
Врач Мухамадьяров рекомендовал впускать новый воздух каждые 15 минут
07 июня 2024, 14:48

Фото: iStock/didecs

Врач-отоларинголог Нияз Мухамадьяров заявил, что безопасному использованию кондиционера способствуют работа устройства в режиме 22-24°C, направление потока воздуха в потолок, а также регулярная чистка фильтров.
«Чтобы болезнетворные бактерии, накопившиеся в воздухе и на внутренних компонентах устройства, не распространялись по комнате, рекомендуется впускать в помещение новый воздух каждые 15-30 минут или использовать кондиционер вместе с бризером — устройством, которое обеспечивает приток свежего воздуха с улицы», — добавил в беседе с RT Мухамадьяров.

А клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ Юлия Кочетова отметила, что для того, чтобы избежать конфликтов с коллегами из-за кондиционера, важно обсудить все вопросы, касающиеся его использования, спокойно.

«Конфликты из-за кондиционера разгораются часто, так как люди по-разному воспринимают температуру в помещении и имеют разное здоровье. Важно обсуждать с коллегами такие вопросы спокойно. Некоторые люди боятся не только конфликтов, но и вообще обсуждения темы, терпят, а потом «взрываются». Избегание или подавление оппонента не приведут к хорошему», – пояснила в беседе с АГН «Москва» специалист.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что у 51% россиян не происходит ссор в рабочих коллективах из-за кондиционера.

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#здоровье
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#воздух
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Акцию по проверке здоровья проведут в 33 парках Подмосковья 8 и 9 июня
07 июня 2024, 14:33

Фото: iStock/Amorn Suriyan

Очередную акцию по проверке здоровья проведут в ближайшие выходные — 8 и 9 июня — в тридцати трёх парках Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Благодаря акции «Проверь своё здоровье в парке» жители Подмосковья могут объединить прогулку с заботой о себе. В рамках акции можно пройти диагностику на свежем воздухе и получить консультацию специалиста», — пояснил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.


Для того, чтобы пройти медосмотр в парке, нужно будет взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. По результатам осмотра пациенты могут получить направления на более глубокое обследование в поликлинике.

Подмосковную летнюю медицинскую акцию «Проверь своё здоровье в парке» впервые запустили в 2022 году, она оказалась очень востребованной жителями.

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#парки
#здоровье
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Психолог Волкова рассказала, как сказки помогают детям справится со стрессом
07 июня 2024, 13:08

Фото: istockphoto / Choreograph

Психолог НИКИ детства Юлия Волкова рассказала о пользе сказкотерапии. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Иногда родителям бывает сложно договориться с ребенком и услышать друг друга.

«Здесь как раз может прийти на помощь сказкотерапия. Метод заключается в том, что ребенку рассказывают историю, герой которой он сам. При этом в повествовании для его персонажа придумываются определенные трудности, с которыми он справляется. Так можно проработать психологические сложности, с которыми столкнулся ребенок в реальности», — рассказала психолог Юлия Волкова.

Также специалист добавила, что у детей преобладает образное мышление, поэтому любая важная для их развития информация должна передаваться через яркие образы.

«Для того, чтобы побудить ребенка к изменениям, с помощью сказки родители могут создать те условия, которые подсвечивают разные проблемы и их последствия. Так дети начинают больше размышлять над ситуацией и ищут способ ее изменить как самостоятельных, так и при помощи взрослых», — объяснила психолог.

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#подмосковье
#психолог
#дети
#помощь
#алкоголь
#информация
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«Невозможно»: Онкоэксперт опроверг возможность существования вакцины от рака
Онкоспециалист Дронов опроверг информацию о создании вакцины от рака
07 июня 2024, 12:15

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В России прошли первые испытания вакцины против всех видов рака, которые показали хорошие результаты, об этом сообщил глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с «Газетой.Ru».
«Действительно, создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы онкологии», — сказал Александр Гинцбург.

Ученый отметил, что терапевтическая вакцина создана на основе мРНК-технологий, как и препараты от COVID-19 и будет разработана индивидуально для каждого — с учетом конкретных особенностей пациента.

Председатель Исполкома «Движения против рака» Николай Дронов в беседе с «Радио 1» обозначил своё мнение по поводу разработки новой вакцины.
«Могу сказать, что никаких достоверных и допустимых доказательств существования такой вакцины, которая бы помогла справиться с раком, у меня нет. Можно обратиться в институт Герцена, где расскажут, почему это пока невозможно. Если бы это было так просто, мы бы, слава Богу, могли закончить нашу работу», — отметил эксперт.

Также собеседник добавил, что вероятность, что лекарство будет разработано для каждого пациента отдельно, мала.

«С учётом доктрины персонифицированной медицины возможно многое, в том числе определение индивидуальных характеристик опухоли и определение персонифицированного лечения. Но создание вакцины, которая позволяла бы полностью исключить рак, пока, на мой взгляд, не представляется возможным на сегодняшний день», — поделился специалист.

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