Аллерголог Замышляева поделилась, как избежать аллергии на тополиный пух

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Аллерголог НИКИ детства рассказала, как избежать аллергии в сезон тополиного пуха. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Специалист отметила, что аллергия на сам тополиный пух — явление крайне редкое.
Основными признаками реакции на пыльцу являются зуд глаз и ощущение сухости, заложенность носа или чихание.
Врач поделилась, что снизить аллергическую реакцию в период пыления растений можно при помощи влажной уборки в помещении, проветривание его после дождя.При выходе на улицу использовать солнцезащитные очки и собирать длинные волосы.
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«Аллергическая реакция связана с тем, что он может переносить на себе большую концентрацию аллергенов. Тополиный пух очень легкий по своей структуре и за счет этого быстро переносится на большие расстояния, собирая по пути огромное количество разной пыльцы. Тех деревьев и трав, которые совпадают с ним по периоду цветения», — объяснила Ольга Замышляева.
Основными признаками реакции на пыльцу являются зуд глаз и ощущение сухости, заложенность носа или чихание.
Врач поделилась, что снизить аллергическую реакцию в период пыления растений можно при помощи влажной уборки в помещении, проветривание его после дождя.При выходе на улицу использовать солнцезащитные очки и собирать длинные волосы.
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Мира Полтева