Акция «Проверь здоровье в парке» с начала лета привлекла около 5 тыс. жителей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
540 человек стали в минувшие выходные участниками акции «Проверь здоровье в парке». Она проводилась в 33 парках региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы проводим акцию «Проверь свое здоровье в парке» уже третий год подряд и видим, что она пользуется спросом у жителей, которые не могут прийти в поликлинику в будние дни. За прошедшие выходные своё здоровье в парках проверили 540 человек, а с начала лета – уже почти 5 тысяч», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Он добавил, что при необходимости пациентов направляли на более углублённое обследование в поликлинику. Результаты обследования приходят в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».
О том, в каких парках пройдет акция в ближайшие выходные, в министерстве пообещали рассказать в конце недели.
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