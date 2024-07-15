В Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошли более 34 тыс. детей

Пьяный человек не в состоянии объективно оценить опасность и рассчитать силы, поэтому плаванье после выпивки часто заканчивается трагедией, кроме того, прохлада водоёмов повышает у нетрезвого пловца риск инфаркта. Об этом предупредил заместитель главврача по диспансерно-поликлинической работе подмосковного клинического наркодиспансера Александр Сааков, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.