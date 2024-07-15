В Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошли более 34 тыс. детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 34 тысяч новорождённых прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области с начала текущего года, это исследование позволяет выявить генетические болезни на ранней стадии, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Всем новорожденным в Подмосковье проводится неонатальный скрининг, позволяющий выявить 36 генетических заболеваний. Всего с начала года были обследованы более 34 тыс. детей», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.Он отметил, что ранняя диагностика генетических болезней позволяет выявить детей, входящих в группу риска, и своевременно начать терапию, а также обеспечить диспансерное наблюдение.
Для неонатального скрининга берётся кровь из пятки новорождённого. Если анализ показывает какие-то отклонения, с родителями связываются медики и объясняют дальнейший порядок действий.
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