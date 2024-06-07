Акцию по проверке здоровья проведут в 33 парках Подмосковья 8 и 9 июня

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Очередную акцию по проверке здоровья проведут в ближайшие выходные — 8 и 9 июня — в тридцати трёх парках Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Благодаря акции «Проверь своё здоровье в парке» жители Подмосковья могут объединить прогулку с заботой о себе. В рамках акции можно пройти диагностику на свежем воздухе и получить консультацию специалиста», — пояснил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Для того, чтобы пройти медосмотр в парке, нужно будет взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. По результатам осмотра пациенты могут получить направления на более глубокое обследование в поликлинике.
Подмосковную летнюю медицинскую акцию «Проверь своё здоровье в парке» впервые запустили в 2022 году, она оказалась очень востребованной жителями.
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