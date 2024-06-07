«Невозможно»: Онкоэксперт опроверг возможность существования вакцины от рака

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В России прошли первые испытания вакцины против всех видов рака, которые показали хорошие результаты, об этом сообщил глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с «Газетой.Ru».
«Действительно, создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы онкологии», — сказал Александр Гинцбург.
Ученый отметил, что терапевтическая вакцина создана на основе мРНК-технологий, как и препараты от COVID-19 и будет разработана индивидуально для каждого — с учетом конкретных особенностей пациента.
Председатель Исполкома «Движения против рака» Николай Дронов в беседе с «Радио 1» обозначил своё мнение по поводу разработки новой вакцины.
«Могу сказать, что никаких достоверных и допустимых доказательств существования такой вакцины, которая бы помогла справиться с раком, у меня нет. Можно обратиться в институт Герцена, где расскажут, почему это пока невозможно. Если бы это было так просто, мы бы, слава Богу, могли закончить нашу работу», — отметил эксперт.
Также собеседник добавил, что вероятность, что лекарство будет разработано для каждого пациента отдельно, мала.
«С учётом доктрины персонифицированной медицины возможно многое, в том числе определение индивидуальных характеристик опухоли и определение персонифицированного лечения. Но создание вакцины, которая позволяла бы полностью исключить рак, пока, на мой взгляд, не представляется возможным на сегодняшний день», — поделился специалист.
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Анастасия Бондарева