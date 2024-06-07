В Подмосковье с начала года заготовили более 33 тонн донорской крови

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 33 тысяч тонн донорской крови и её компонентов заготовили в Московской области с начла текущего года, число доноров растёт, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В Подмосковье ежегодно увеличивается количество доноров, благодаря этому в регионе всегда есть необходимый запас крови и её компонентов. (…) С начала этого года нам удалось заготовить на 3 тонны крови больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил глава Минздрава региона Алексей Сапанюк.Он добавил, что большинство доноров сдают кровь безвозмездно.
Сделать донацию крови и её компонентов можно в Московском областном центре крови: приём там ведётся ежедневно, без выходных, с 8 утра до 14:00. Центр расположен по адресу: Москва, улица Металлургов, дом №37А. Кроме того, кровь можно сдать на выездных донорских акциях, которые регулярно проводят в регионе. Подробную информацию об этом можно получить по телефону координационного центра донорства крови: +7-495-305-77-00.
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