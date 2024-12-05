Врачи Детского центра Рошаля спасли девочке почти оторванный эскалатором палец

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Годовалая девочка засунула левую руку в движущуюся ленту эскалатора и получила серьёзную травму указательного пальца, повреждённую конечность спасли врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В результате травмы палец был вывихнут и сломан, для лечения потребовалось оперативное вмешательство.
Он отметил, что операция продолжалась около трех часов и прошла успешно. Кровообращение в пальце восстановилось.
Сейчас девочка продолжает лечение в стационаре, ей предстоит реабилитация для восстановления чувствительности и двигательной функции пальца.
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«Перед операцией мы тщательно очистили рану от черной масляной смазки эскалатора, а затем приступили к реконструкции пальца. Сначала мы вправили вывих, потом сопоставили костные фрагменты и зафиксировали специальной спицей, введённой сквозь палец. Следующим этапом было восстановление сухожилия разгибателя, далее восстановление кожных покровов», — рассказал врач травматолог-ортопед Дмитрий Купцов.
Он отметил, что операция продолжалась около трех часов и прошла успешно. Кровообращение в пальце восстановилось.
Сейчас девочка продолжает лечение в стационаре, ей предстоит реабилитация для восстановления чувствительности и двигательной функции пальца.
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Лев Каштанов