Аллерголог Бондренко рассказала о профилактике бронхиальной астмы у детей

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Аллерголог НИКИ детства Алёна Бондренко рассказала о причинах и профилактике бронхиальной астмы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач рассказала, что при хроническом воспалительном заболевании дыхательной системы наблюдается затрудненное дыхание, одышка, удушье, приступы кашля или свистящие хрипы.
Аллерголог поделилась,что лучше всего в рамках профилактики бронхиальной астмы нужно вовремя лечить аллергический ринит и атопический дерматит, а также сформировать здоровый образа жизни и стараться не подвергать детей пассивному курению.
Стоит отметить, что с начала 2023 года в НИКИ детства появилось уникальное для Подмосковья отделение детской аллергологии и иммунологии.
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«Причиной развития бронхиальной астмы у детей часто бывают аллергены, такие как пылевые клещи, тараканы, шерсть животных, пыльца растений. При этом влияние на развитие астмы оказывают наследственность и ожирение. Под воздействием аллергенов воспаляется слизистая оболочка бронхов, что вызывает сужение просвета бронхов», — отметила Алёна Бондренко.
Стоит отметить, что с начала 2023 года в НИКИ детства появилось уникальное для Подмосковья отделение детской аллергологии и иммунологии.
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Мира Полтева