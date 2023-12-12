В Подмосковье появилась диагностика осложнения сахарного диабета у детей

Фото: istockphoto / andrei_r
В НИКИ детства начали проводить диагностику еще одного осложнения сахарного диабета у детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Научно-исследовательском клиническом институте детства теперь смогут проводить диагностику полинейропатии пациентам с сахарным диабетом.
Стоит отметить, что при сахарном диабете у детей возникают проблемы с периферическими нервами и мышцами, которые могут вызывать онемение и показывания. Пройти обследование в НИКИ девства можно по направлению лечащего врача.
Читайте также:
Детский инфекционист Дондурей рассказала, как бороться с осложнениями от гриппа
В Подмосковье спасли трёхмесячного малыша с инфарктом
Аллерголог Бондаренко назвал разрешенную норму мандаринов для детей
«Для диагностики полинейропатии теперь в нашем институте проводится электронейромиография. Такой метод исследования позволяет оценить состояние мышц и нервов. Результаты диагностики помогают врачу определить характер и степень повреждения нервов и мышц, а также разработать план лечения. Проведение такого исследования стало возможным благодаря поступлению нового оборудования», - отметила врач-эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова.
Читайте также:
Детский инфекционист Дондурей рассказала, как бороться с осложнениями от гриппа
В Подмосковье спасли трёхмесячного малыша с инфарктом
Аллерголог Бондаренко назвал разрешенную норму мандаринов для детей
Мира Полтева