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В Подмосковье появилась диагностика осложнения сахарного диабета у детей

12 декабря 2023, 12:33
Фото: istockphoto / andrei_r

Фото: istockphoto / andrei_r

В НИКИ детства начали проводить диагностику еще одного осложнения сахарного диабета у детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Научно-исследовательском клиническом институте детства теперь смогут проводить диагностику полинейропатии пациентам с сахарным диабетом.

«Для диагностики полинейропатии теперь в нашем институте проводится электронейромиография. Такой метод исследования позволяет оценить состояние мышц и нервов. Результаты диагностики помогают врачу определить характер и степень повреждения нервов и мышц, а также разработать план лечения. Проведение такого исследования стало возможным благодаря поступлению нового оборудования», - отметила врач-эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова.


Стоит отметить, что при сахарном диабете у детей возникают проблемы с периферическими нервами и мышцами, которые могут вызывать онемение и показывания. Пройти обследование в НИКИ девства можно по направлению лечащего врача.

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#больница
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В РФ граждан с вирусными гепатитами внесут в специальный регистр
12 декабря 2023, 12:57

Фото: istockphoto/jarun011

В России планируют создать регистр, чтобы вести учёт пациентов с вирусными гепатитами.
Данное постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сообщается, что в РФ продолжают работать над развитием системы оказания помощи пациентам с вирусными гепатитами, а также улучшением механизмов оплаты лечения по ОМС. 

В планах на 2024 год стоит формирование специального регистра, где будут учитываться такие пациенты. При этом он позволит быстро оценивать объем необходимых лекарств и финансирования. 

В него будут включены сведения о первичном выявлении диагноза, предоставленном медикаментозном лечении и наблюдении в диспансере. 

Данный регистр позволит систематизировать информацию о больных и соблюсти преемственность оказания медицинской помощи. 

Регистр будет частью единой государственной информационной системы. Её оператором выступает Минздрав.

Создание единого регистра предусмотрели в плане мероприятий по борьбе с вирусным гепатитом С, утверждённым в 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина.

По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава Владимира Чуланова, в стране, по официальной статистике, около 700 000 пациентов с гепатитом C.

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В Подмосковье появилась диагностика осложнения сахарного диабета у детей

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#гепатит
#болезни
#вирус
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Подмосковные врачи при помощи новой методике лечения спасли мужчину с опухолью мозга
12 декабря 2023, 10:21

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В МОНИКИ с помощью новой методики диагностики врачи спасли 36-летнего мужчину с опухолью мозга и эпилепсией. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
 36-летний мужчина поступил в больницу с жалобами на резкое ухудшение состояния здоровья.Врачи провели плоскодетекторную компьютерную томографию для поставления точного диагноза.

«Такой вид исследования выполнен в нашем институте впервые, обычно подобная методика применяется в профильных онкологических клиниках. В ходе исследования были получены данные о наличии у пациента крупной высококальцинированной опухоли левой височной доли, достигшей в размере 3,5 см. Новообразование было успешно удалено в результате хирургического вмешательства. <…> », – отметил руководитель отдела эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения ритма Алексей Азаров.

Стоит отметить, что на сегодняшний день мужчина уже выписан из больницы. Кроме этого, данные методики лечения помогают врачам многократно повысить эффективность операций и уровень помощи пациентам.

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#опухоль
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Детский инфекционист Дондурей рассказала, как бороться с осложнениями от гриппа
12 декабря 2023, 05:57

Фото: iStock/undrey

Главный внештатный детский инфекционист Санкт-Петербурга Елена Дондурей рассказала в беседе с газетой «Известия», как не допустить осложнений гриппа и простуды.
По ее словам, если эффекта от стартовой терапии нет, и появляются новые симптомы, необходимо повторно обратиться за медицинской помощью, чтоб скорректировать лечение. В противном случае могут начаться осложнения со стороны ЛОР-органов и нижних дыхательных путей. 

Если у ребенка уже нет температуры, но остался насморк — следовательно, он еще болеет и отправлять его в школу не нужно, подчеркнула Дондурей.

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Сексолог Мюррей назвала пять неочевидных способов улучшить прелюдию в сексе
Сексолог Мюррей: Прелюдия должна начинаться задолго до секса
12 декабря 2023, 05:07

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Сексопатолог Том Мюррей считает, что лучшая прелюдия начинается задолго до секса. При этом она не обязательно должна быть связана с половым актом, поделилась она своим мнением в беседе с HuffPost.
Специалист отметил, что прелюдией обычно называют несколько минут до секса, когда партнёры целуют и ласкают друг друга. Но прелюдия — более сложное понятие, уверена Мюррей.

«Ведите себя так, чтобы облегчить жизнь вашего партнёра: стирайте белье, водите детей в парк, следите за своевременной оплатой счетов и, конечно же, постарайтесь не совершать ошибок, которые усложняют жизнь», — цитирует издание слова собеседницы.

Ещё одним способом улучшить прелюдию является намеренная объективизация партнёра, то есть фиксация внимания на его/её сексуальности. Сексопатолог уточнил, что невозможно постоянно воспринимать человека как объект сексуального желания. Однако если этот момент полностью исключить из общения пары, то из отношений вскоре совсем исчезнет секс, предупредила Мюррей.

Сексолог считает, что для усиления чувствительности во время прелюдии необходимо задействовать все пять органов чувств. Для этого нужно сконцентрировать внимание на любых, даже незначительных, ощущениях тела, подключать игры с ароматами, текстурами и температурами.

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Онколог Черемушкин перечислил неочевидные симптомы рака мозга
Онколог Черемушкин: На рак мозга могут указывать внезапные проблемы со зрением
12 декабря 2023, 04:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Врач-онколог Евгений Черемушкин заявил, что главная опасность рака мозга заключается в долгом бессимптомном развитии заболевания.
Специалист рассказал NEWS.ru, что человек при развитии в головном мозге злокачественных опухолей может ощущать усталость даже после небольших нагрузок. Кроме того, у него снижаются когнитивные способности, ухудшается память и падает зрение добавил Черемушкин. 

На ранних стадиях рак мозга может также вызывать головные боли и регулярные головокружения. Чаще всего такой симптом усиливается после стресса или физических нагрузок, уточнил доктор.

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#зрение
#память
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#рак
#онкология
#врач
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В России наблюдается дефицит вакцин от кори и ветрянки
Врач Григорьева: В России наблюдается дефицит вакцин от кори и ветрянки
12 декабря 2023, 01:56

Фото: iStock/SeventyFour

Врач-педиатр Регина Григорьева заявила, что в России с лета 2023 года наблюдается нехватка вакцин для национального календаря профилактических прививок. Об этом пишут «Известия».
По словам специалиста, по всех российских регионах отмечается дефицит вакцины от краснухи, кори, ветряной оспы и паротита. Григорьева отметила, что летом прошлого года американская фармацевтическая компания MSD, выпускающая вакцины М-М-Р II от краснухи, кори и паротита, объявила о прекращении поставок этих препаратов. Отмечается, что в России имеется аналог перечисленных препаратов, однако отсутствует аналог препарата от ветрянки «Варивакс», поставки которого также были приостановлены.

Дефицит наблюдается в текущем году, так как компания по закону может реализовать планы по прекращению поставок только спустя год с момента уведомления Минздрава России и Росздравнадзора, пояснила доктор.

Она отметила, что «Вактривир» — это российский препарат от краснухи, кори и паротита, который производит компания НПО «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех»). По мнению Григорьевой, отечественные аналоги не восстановят возникший дефицит, особенно при учёте увеличения спроса из-за роста числа случаев заражения.

«Что касается другой вакцины от ветрянки, «Варилрикс», то у фармпроизводителя RNC Pharma возникли логистические сложности с доставкой препарата», — цитирует издание слова собеседницы.

Она добавила, что объёмы поставок этой вакцины в 2023 году сократились примерно на 50%.

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#вакцины
#дефицит
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#россия
#препараты
#врач
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Роспотребнадзор рассказал россиянам, какие блюда нужно включить в зимний рацион
Роспотребнадзор: Зимой нужно чаще есть хурму, тыкву и морскую рыбу
12 декабря 2023, 00:13

Фото: iStock/Mariha-kitchen

Специалисты Роспотребнадзора назвали блюда, которые должны присутствовать в идеальном зимнем меню. Так, россиян призвали включить в рацион морскую рыбу, мясо, тыкву и хурму. Об этом говорится в Телеграм-канале ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что мясо является основным источником белка и железа, поэтому необходимо для всех обменных процессов организма. Зимой также следует чаще употреблять в пищу морскую рыбу и морепродукты для общего поддержания здоровья и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, добавили эксперты. Кроме того, для предотвращения преждевременного старения и появления морщин специалисты посоветовали добавить в рацион авокадо.

Хурма и цитрусовые, в свою очередь, помогают снизить риск простуды за счёт высокого содержания аскорбиновой кислоты и антиоксидантов. А тыква, богатая кальцием, пектином и витаминами А и С принесет пользу иммунитету и кишечнику.

В заключение специалисты Роспотребнадзора напомнили о необходимости регулярно употреблять в пищу лук и чеснок. Они пояснили, что эти продукты содержат рекордное количество веществ, обладающих противомикробным действием.

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#мясо
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#иммунитет
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Врач Алендеев назвал необычное лекарство от боли в горле
Врач Алендеев рекомендовал лечить боль в горле мороженым
11 декабря 2023, 19:41

Фото: istockphoto.com/Shaiith

Врач общей практики Сергей Алендеев дал весьма необычный совет лечить боль в горле мороженым.
Он пояснил, что мороженое для больного горла может оказывать такой-же эффект, как лёд для места ушиба.

«Мороженое снижает температуру воспалённых тканей и тормозит действие на передачу боли. Это такая местная анестезия, обезболивающий эффект в данном случае связывается с активацией рецепторов», — пояснил в беседе с «Царьградом» Алендеев.

Также может помочь при боли в горле фруктовый лёд.

Однако, заметил врач, такие средства могут снять лишь симптомы и боль в горле, но не саму болезнь. Лечить горло всё-таки необходимо лекарствами, которые прописывает врач.

Ранее врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко заявила, что ребёнку в день допускается давать максимум три мандарина в день. Она пояснила, что даже полезные фрукты и овощи в больших количествах могут нанести вред.

«Детям разрешено давать 2-3 мандаринки в зависимости от возраста. Так, малыша в три года можно угостить половинкой фрукта. Дети постарше, дошкольники могут съесть целый мандарин. Младшим школьникам можно дать два небольших мандарина», — приводят «Вести Подмосковья» слова врача.

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#дети
#болезнь
#вред
#врач
#мороженое
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В Санкт-Петербурге обнаружили 150 заболевших корью
11 декабря 2023, 18:07

Фото: istockphoto/Design Cells

В Петербурге зарегистрировали 150 случаев заболевания корью.
Об этом, ссылаясь на начальника городского отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Ирину Катаеву, пишет ТАСС.

«Продолжают регистрироваться случаи кори, в городе на сегодня лабораторно подтверждены и зарегистрированы 150 случаев, из них на детей  приходится 56%», — сообщила Ирина Катаева.
Около половины выявленных случаев относят к категории завозных.

30 ноября сообщалось, что заболеваемость корью среди детей в России  в 2023 году выросла в 262 раза.

Врач-инфекционист Николай Малышев отнёс к основным факторам такого всплеска следующие причины: уменьшение количества вакцин, «антипрививочники», а также приезд в страну на работу непривитых мигрантов.

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#санкт-петербург
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