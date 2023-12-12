Назван вид орехов, нормализующий уровни сахара и холестерина в крови

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Ученые из Вандербильтского университета в США выяснили, что грецкий орех, макадамия, миндаль и пекан способствует нормализации уровня сахара и холестерина в крови. Кроме того, древесные орехи снижают риск развития сердечных заболеваний. О пользе орехов пишет журнал Nutrients.
Исследователи провели 84 человека, которых разделили на 2 группы. На протяжении 19 недели участники из первой группы должны были употреблять вышеназванные орехи в виде перекуса. Добровольцы из второй группы в качестве перекуса ели продукты с высоким содержанием углеводов, например крекеры или мюсли.
По прохождению времени, испытуемые сдали анализ крови. У первой группы выявили повышенную чувствительность к инсулину и вырос показатель «хорошего холестерина» в крови. Также в контрольной группе наблюдались показатели более здорового веса и меньшей окружности талии. Отмечается, что положительный результат был достигнут без соблюдения дефицита калорий.
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Алина Юрчак