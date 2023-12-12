Невролог предостерегла от популярного средства для борьбы с хроническим стрессом

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Глицин бесполезен при длительном и тяжелом стрессе, так как слабо воздействует на организм. О способе применения глицина рассказала невролог Елена Акарачкова в беседе с радио Sputnik.
Она объяснила, что глицин является аминокислотой, обладающей одновременно и успокаивающим, и тонизирующим действием. По словам невролога, в малых дозах глицин может улучшить память и повысить работоспособность. Но если проблема в бессоннице или в хроническом стрессе, дозировка препарата должна повышаться.
Врач напомнила, что глицин нельзя принимать без консультации с врачом. Акарачкова заявила, что эти таблетки могут снижать эффективность других препаратов.
«Глицин имеет очень слабый эффект и в тяжелой ситуации не поможет, не даст возможности мозгу справиться с напряжением», — отметила Акарачкова.Читайте также:
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Алина Юрчак