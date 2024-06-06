В Подмосковье врачи удалили женщине миому размером с футбольный мяч

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Электростальские врачи удалили пациентке миому размером с футбольный мяч. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу 49-летняя женщина поступила с жалобами на обильные и длительные кровотечения, боли внизу живота, частое и болезненное мочеиспускание, задержка стула, общая слабость, сильная утомляемость.
В данный момент женщину уже готовят в выписке. В Минздраве подчеркнули, что женщинам, даже при отсутствии патологий и жалоб, необходимо посещать гинеколога раз в год.
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«Операция была выполнена лапаротомическим доступом и продолжалась час. Гигантский узел миомы сдавливал кишечник и мочевой пузырь, доходил верхним краем практически до ребер. Новообразование было удалено с минимальной кровопотерей, при этом матка и придатки матки сохранены», — поделился врач акушер-гинеколог Игорь Ликий.
В данный момент женщину уже готовят в выписке. В Минздраве подчеркнули, что женщинам, даже при отсутствии патологий и жалоб, необходимо посещать гинеколога раз в год.
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Мира Полтева