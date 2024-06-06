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В Подмосковье врачи удалили женщине миому размером с футбольный мяч

06 июня 2024, 14:41
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

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Электростальские врачи удалили пациентке миому размером с футбольный мяч. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу 49-летняя женщина поступила с жалобами на обильные и длительные кровотечения, боли внизу живота, частое и болезненное мочеиспускание, задержка стула, общая слабость, сильная утомляемость.

«Операция была выполнена лапаротомическим доступом и продолжалась час. Гигантский узел миомы сдавливал кишечник и мочевой пузырь, доходил верхним краем практически до ребер. Новообразование было удалено с минимальной кровопотерей, при этом матка и придатки матки сохранены», — поделился врач акушер-гинеколог Игорь Ликий.



В данный момент женщину уже готовят в выписке. ​В Минздраве подчеркнули, что женщинам, даже при отсутствии патологий и жалоб, необходимо посещать гинеколога раз в год.

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#операция
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#гинеколог
#опухоль
#электросталь
Врач Шуров назвал неожиданную опасность энергетиков
Врач Шуров: Энергетики обманывают мозг
06 июня 2024, 16:14

Фото: iStock/bauwimauwi

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что энергетики представляют опасность для организма не только своими составляющими элементами, но и негативным влиянием на мозг.
«За счёт кофеина происходит обман уставшего мозга, блокируются аденозиновые рецепторы, и человек может дальше поддерживать высокий уровень физической активности. Когда кофеин перестает действовать, усталость становится сильнее. Кроме того, организм получает огромную дозу сахара, так как в пол-литровой банке энергетика его содержится 12–15 чайных ложек», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Шуров.

А врач-невролог Видновской КБ Минздрава МО Ольга Иванова предостерегла школьников от приёма успокоительных средств и ноотропов перед экзаменами.

«Некоторые родители перед экзаменами начинают давать детям так называемые таблетки для ума – ноотропы. Препараты, стимулирующие работу мозга. Только одиннадцатиклассники забывают, что у таких «волшебных лекарств» есть побочные эффекты, которые могут появиться в самый неподходящий момент – на экзамене», — предупредила в беседе с Общественной Службой Новостей Иванова.

Ранее врач-терапевт, врач-нефролог Александра Попова заявила, что жара может негативно влиять на здоровье пожилых людей, вплоть до бреда и галлюцинаций.

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#здоровье
#врач
#препараты
#напитки
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Аллерголог Косова рассказала, как бороться с перекрестной аллергией
06 июня 2024, 16:01

Фото: istockphoto / SementsovaLesia

Что такое перекрестная аллергия и как с ней жить рассказала аллерголог из Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Перекрестная аллергия — это аллергическая реакция, которая возникает на молекулы аллергенов, схожие по своему строению.

«При аллергии, например, на пыльцу деревьев перекрестная реакция может возникнуть на яблоко, грушу, абрикос, вишню, черешню, орехи, картофель.Перекрестная аллергия развивается в области губ и ротовой полости и выражается в покалывании губ и слизистой ротоглотки, зуде верхнего неба и слизистой рта, ощущении кома в горле, охриплости голоса, отеке языка, губ и нёба», — объяснила врач-аллерголог Людмила Косова.

Также симптомами могут быть чихание, кашель, зуд носа и век, слёзотечение. Чтобы выявить на что именно у вас проявляется реакция, необходимо обратиться к врачу аллергологу-иммунологу. Он проведет необходимые анализы и назначит терапию.

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#подмосковье
#врачи
#картофель
#аллергия
#кома
#анализы
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В Павловском Посаде проведут Единый день диспансеризации
06 июня 2024, 15:49

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Единый день диспансеризации пройдет в Павловском Посаде 8 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Диспансеризация пройдет 8 июня в поликлинике №3 Павлово-Посадской больницы.

«Все желающие смогут пройти 1-й этап диспансеризации. Для этого необходимо заполнить анкету с вопросами на выявление хронических неинфекционных заболеваний. Специалисты проведут антропометрические измерения, измерения артериального и внутриглазного давления Жители также смогут пройти процедуры ЭКГ, флюорографии и маммографии», — рассказали в пресс-службе.

Все результаты исследований будут доступны пациентам в личном кабинете на Госуслугах.Предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт. Приходить следует натощак.

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Врач Муллаярова раскрыла тайну интенсивного выпадения волос
Врач Муллаярова: Причиной выпадения волос является стресс
06 июня 2024, 11:11

Фото: istockphoto / seb_ra

Врач-трихолог МОККВД Анастасия Муллаярова рассказывала о причинах и способах решения проблемы выпадения волос. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач-трихолог Анастасия Муллаярова подчеркнула, что для выявления точной причины выпадения волос пациенту необходимо пройти трихоскопию.

«Это современный метод исследования состояния кожи головы и волос, позволяющий под большим увеличением проводить осмотр проблемной зоны. При трихоскопии удается распознать отличительные особенности состояния волос и кожи головы, приводящие к выпадению волос», — объяснила Анастасия Муллаярова.

Она добавила, что зачастую люди пытаются самостоятельно найти источник этого состояния и сдают ненужные анализы, но они не приносят результата.

«Выпадение волос может быть связано со стрессом, анемией, дефицитом микроэлементов и витаминов, патологией эндокринной системы, генетической предрасположенностью, приемом ряда лекарственных препаратов, а также заболеваниями кожи. Важным аспектом диагностики является наличие каких-либо заболеваний, которые проявляются выпадением волос, но ничем другим пока не беспокоят пациента», — отметила специалист.

Для полной реабилитации от выпадения волос профильный врач проводит сбор анамнеза и осмотр, назначает дополнительное обследование и только после этого разработает план индивидуальной терапии.

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#анализы
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#заболевания
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Мытищинское врачи спасли ребёнка с гнойным воспалением кости черепа
06 июня 2024, 09:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Ребёнка возрастом год и девять месяцев вылечили от опасного заболевания отоларингологи Мытищинской больницы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Маленький пациент поступил в клинику с диагнозом острый гнойный синусит и острый гнойный этмоидит. Это воспаление решётчатой кости, расположенной рядом с глазницами. Такое заболевание чревато крайне опасными осложнениями, вплоть до летального исхода.

Первоначально было решено провести консервативное лечение, однако назначенные антибиотики не дали желаемого эффекта. Пришлось прибегнуть к операции.

«Хирургическое вмешательство проводилось под общим наркозом. Мы полностью санировали все пазухи носа справа, где было гнойное отделяемое. Все удалили, промыли, прочистили — и на следующий день положительная динамика была налицо», — рассказал заведующий ЛОР-отделением Мытищинской больницы Виталий Исаев.
Сейчас пациент идёт на поправку, его жизнь вне опасности.

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#здравоохранение
#медицина
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Россиянок предупредили о пагубных последствиях курортных романов
Сексолог Миллер озвучила последствия курортных романов для женской психики
06 июня 2024, 03:50

Фото: istock / LuckyBusiness

Многие женщины могут столкнуться с депрессией после курортного романа. Психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru рассказала о влиянии кратковременных любовных отношений на психику.
Миллер пояснила, что у курортных романов есть как преимущества, так и недостатки. К примеру, романтические отношения улучшают настроение, но после их завершения может наступить разочарование. К тому же мужчины и женщины по-разному относятся к подобным романам.

«Когда девушка входит в курортный роман с мыслями о том, что она не влюбится и просто отвлечется, получается все наоборот. Психика женщины очень страдает, отсюда берутся депрессии. Чтобы себя обезопасить, нужно понимать, что это просто курортный роман, флирт, это временно», — предупредила эксперт.
Миллер отметила, что чаще всего курортные романы не имеют продолжения и не заканчивают еще на начальных стадиях. Это может травмировать женщин, тогда как мужчины по окончании романов, обычно, не сталкиваются с негативными последствиями.

Ранее сексолог раскрыла, сколько можно жить без секса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#секс
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Врач Мельникова предупредила об опасности магазинных салатов и шаурмы
05 июня 2024, 21:20

Фото: iStock/vitalssss

Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова заявила, что необходимо очень осторожно подходить к употреблению магазинных салатов и шаурмы, поскольку эти продукты чаще других являются причинами отравлений.
«Излюбленная среда обитания для условно-патогенных микроорганизмов — это мясо, рыба, яйца, молочные продукты, консервы, соления, маринады, кондитерские изделия с заварным кремом. Как эти вредные микроорганизмы проникают в наш организм? Очень просто: обычно вместе с пищей, вследствие несоблюдения простых правил профилактики пищевых отравлений», — пояснила в беседе с Газета.ру Мельникова.

Она отметила, что важно соблюдать гигиену и придерживаться санитарных норм первичной обработки продуктов.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что наиболее полезными для здоровья являются термически обработанные, желательно сваренные яйца.

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#продукты
#диетолог
#питание
#здоровье
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В подмосковных образовательных учреждениях с начала года прошли медосмотры 520 тыс. детей
05 июня 2024, 19:01

Профилактические осмотры в образовательных учреждениях Подмосковья с начала года прошли более 520 тыс. детей. Такой статистикой поделилась первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
«Жители Московской области, в том числе дети, могут пройти бесплатную диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Дети могут проверить здоровье не только в поликлинике, но и в школе. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения. Только с начала года медосмотры прошли уже более 520 тыс. школьников», – пояснила зампред.
Болатаева напомнил, что получить результаты можно в цифровом формате. Для этого родителям нужно зайти в медицинскую карту в личном кабинете регионального портала госуслуг. Данные о пройденном профосмотре появятся там в течение 45 дней.

При подозрении на патологию ребёнка направляют в поликлинику на углублённый осмотр.

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#здравоохранение
#медицина
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Врач Попова заявила об опасности жары для пожилых
05 июня 2024, 18:33

Фото: iStock/fizkes

Врач-терапевт, врач-нефролог Александра Попова заявила, что жара может негативно влиять на здоровье пожилых людей, вплоть до бреда и галлюцинаций.
«На фоне обезвоживания в жару могут возникнуть головокружение, слабость, потемнение в глазах. Из-за этого человек может потерять сознание и упасть, получить тяжелую травму. Поэтому в жару пожилым людям очень важно пить достаточно жидкости», — добавила в беседе с «Известиями» Попова.

Особенно аккуратными следует быть тем, кто страдает различными хроническими заболеваниями.

Для того, чтобы обезопасить себя в знойную погоду, врач рекомендовала пить больше жидкости, не выходить на улицу в периоды пика солнечной активности, носить головной убор, надевать удобную и лёгкую одежду.

А эндокринолог и психотерапевт Александр Фомин заявил о важности гормонов для работы всего организма.

«Генетика – это своего рода база организма. Каждая клетка человеческого тела имеет набор генетической информации, то есть базу данных. Важность гормонов в том, что практически все они работают с тем, что помогает организму получить доступ к этой базе и поэтому от количества любого гормона, который имеет так называемый геномный механизм, зависит работа системы организма», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Фомин.

Ранее врач Ольга Уланкина заявила, что бег полезен для сердечно-сосудистой системы, в частности.

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#жара
#здоровье
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