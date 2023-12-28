Аллерголог Малиновская рассказала как правильно выбирать новогоднюю ёлку

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Аллерголог НИКИ Марина Малиновская о том, какую ёлку выбрать. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач Марина Малиновская назвала плюсы и минусы искусственной и живой елки.
Искусственное же дерево простоит намного дольше и не осыпается, что очень важно если дома есть маленькие дети и животные.
Стоит отметить, что перед установкой искусственной ёлки её желательно проветрить на балконе.
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«Настоящая ель выделяет крайне ценные и полезные для человека вещества — эфирные масла, богатые фитонцидами. Эти соединения обладают бактерицидным и противовоспалительным действием. Но<…> после того как дерево «выстоится» расцветает грибковая инфекция,которая становится опасной для астматиков и людей с ослабленным иммунитетом. Даже независимо от наличия грибка, само хвойное дерево является одним аллергеном за счёт смол и запаха хвои», —подчеркнула врач.
Стоит отметить, что перед установкой искусственной ёлки её желательно проветрить на балконе.
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Мира Полтева