Диетолог Пичугина рассказала, как правильно сервировать стол к новогодним праздникам

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главный внештатный диетолог Минздрава МО Инна Пичугина поделилась, как правильно сервировать новогодний стол, чтобы не испортить себе праздник и не попасть в больницу. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Диетолог отметила, что во время праздничных застолий очень важно соблюдать правила правильно питания, чтобы избежать обострений и заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Также она добавила, что оставшуюся часть тарелки лучше всего заполнить свежими овощами, фруктами и полезными сладостями, такими как натуральный мармелад и желе.
Стоит отметить, что по словам диетолога, чтобы облегчить работу желудочно-кишечного тракта стоит больше двигаться и танцевать.
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«<…> Очень важно не забывать про принципы правильного питания даже в такой праздничный день. Во-первых, нужно придерживаться правила «золотой тарелки»: для женщины подойдет красивая тарелка диаметром 21 см, а для мужчины - 24 см. Ее стоит визуально поделить на четыре части, заполняя 25% углеводами - гарнирами - это может быть рис, картофель, чечевица, нут, зерновой хлеб, 25% белками - лучше выбрать нежирную птицу или рыбу, яйца, морепродукты», - подчеркнула специалист.
Стоит отметить, что по словам диетолога, чтобы облегчить работу желудочно-кишечного тракта стоит больше двигаться и танцевать.
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Мира Полтева