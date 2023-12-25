Врач Алексеева заявила об опасности офисного воздуха

Детский клинический центр, который сейчас строится в Красногорске, будет носить имя президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, почётного гражданина Подмосковья Леонида Рошаля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.