Врач Алексеева заявила об опасности офисного воздуха

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Врач общей практики Лариса Алексеева заявила, что офисный воздух зимой опасен недостатком кислорода из-за повышенной сухости.
Она отметила, что у многих при повышенной сухости воздуха возникают недомогания.
Специалист рекомендовала чаще проветривать помещение, а также использовать увлажнители воздуха.
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«Те, кто работают в больших офисных локациях, где жарко, сухой воздух и редко проветривается помещение, скорее всего, замечали, насколько они часто болеют. Не обязательно простудными заболеваниями. Речь идёт и о головной боли, которая возникает на фоне дефицита кислорода. А его недостаток взывает сонливость, снижение работоспособности и апатию», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Алексеева.
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Мелисса Тимофеева