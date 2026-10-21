Врач предупредила о продлении сезона аллергии из-за теплой осени
Теплая осень и отсутствие устойчивых заморозков могут продлить период аллергии из-за пыльцы сорных растений. Об этом RT сообщила аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» Ольга Кудряшова.
По словам специалиста, в южных регионах аллергены амброзии, полыни и лебеды могут сохраняться до похолодания. Во второй половине октября, добавила медик, причиной насморка, чихания и кашля часто становятся споры плесневых грибов. Они активно распространяются во влажной почве, опавшей листве, компосте и сырых помещениях. Контакт с такими аллергенами может вызывать не только насморк и зуд глаз, но и приступы кашля, свистящее дыхание и обострение бронхиальной астмы.
Кудряшова отметила, что после начала отопительного сезона бытовые аллергены становятся более значимыми. Люди реже проветривают комнаты и больше времени проводят дома, контактируя с клещами домашней пыли, шерстью и частицами кожи животных, а также с комнатной плесенью. Поэтому продолжающиеся симптомы не всегда указывают на то, что на улице еще что-то цветет, пояснила эксперт.
При этом врач не советует прекращать прием назначенных препаратов от аллергии только из-за окончания сезона цветения. Если симптомы проявляются каждую осень, стоит обратиться к аллергологу для выявления причин. Особое внимание следует уделять затрудненному дыханию, свисту в груди и приступообразному кашлю, заключила Кудряшова.
Читайте также: