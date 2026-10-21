Врач предупредила о продлении сезона аллергии из-за теплой осени

21 октября 2026, 10:50

Врач Кудряшова: В южных регионах до холодов сохраняются аллергены амброзии

Фото: iStock/Drazen Zigic

Теплая осень и отсутствие устойчивых заморозков могут продлить период аллергии из-за пыльцы сорных растений. Об этом RT сообщила аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» Ольга Кудряшова.