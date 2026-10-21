Перечислены самые полезные для иммунитета продукты
Еда является самым доступным способом поддержать организм и здоровье, особенно осенью. Об этом сообщила врач-терапевт ОН КЛИНИК Мария Паина, передает «Лента.ру».
Согласно её мнению, рацион должен быть сбалансированным и состоять из натуральных продуктов. Следует ограничить употребление глутамата, соли, копчёных изделий, полуфабрикатов и фастфуда. В ежедневном меню необходимо увеличить количество зелени, сезонных овощей и фруктов.
Специалист отметила, что антитела и иммунные клетки формируются из белка, и недостаток этого компонента способен негативно сказаться на иммунном ответе. Она посоветовала включать в рацион молочные продукты, тофу, фасоль, чечевицу, мясо птицы и рыбу, но предостерегла от избыточного потребления протеинов, поскольку они не так легко усваиваются, как утверждают рекламные кампании, и часто содержат вредные для здоровья добавки.
Терапевт подчеркнула, что слизистые оболочки и кожа являются естественными барьерами для вирусов, и для их поддержания необходим витамин А. Источниками этого витамина могут служить морковь, тыква (преимущественно баттернат), шпинат, брокколи, красный болгарский перец, сладкий картофель, яйца и жирная рыба.
Для восполнения запасов витамина С рекомендуется употреблять цитрусовые (апельсины, грейпфруты), киви, клубнику, красный болгарский перец, брокколи и чёрную смородину. Витамин D можно получить из жирной рыбы (лосося, скумбрии, форели), яичных желтков, грибов, обогащённых молочных продуктов и круп, добавила Паина.
Врач также не рекомендовала приобретать витаминно-минеральные комплексы без консультации с врачом, особенно это касается витаминов D, A, йода и гинкго-билобы.
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