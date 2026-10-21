Перечислены самые полезные для иммунитета продукты

21 октября 2026, 08:23

Врач Паина рекомендовала есть больше зелени, сезонных овощей и фруктов

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Еда является самым доступным способом поддержать организм и здоровье, особенно осенью. Об этом сообщила врач-терапевт ОН КЛИНИК Мария Паина, передает «Лента.ру».