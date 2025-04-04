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«Потеря зрения»: Офтальмолог рассказал, как весеннее цветение может повлиять на глаза

Офтальмолог Иванов: весенний конъюнктивит может привести к потере зрения
Фото: iStock/Ekaterina Ilchenko

Фото: iStock/Ekaterina Ilchenko

С приходом сезона цветения, врачи каждый год фиксируют рост случаев конъюнктивита. Это воспаление глаз возникает из-за аллергии на пыльцу, которая активно распространяется в воздухе.
Врач-офтальмолог научно-исследовательского клинического института детства Алексей Иванов в беседе с «Радио 1» рассказал, что конъюнктивит — это воспаление слизистой оболочки глаза, и он бывает разным.
«Есть аллергический конъюнктивит, который происходит во время цветения, а есть бактериальный, грибковый, вирусный», — сказал он.

По его словам, аллергический конъюнктивит — это реакция организма на пыльцу растений, и проявляется он в виде покраснения глаз, отечности на веках, зуда.

«Симптомы могут усиливаться и привести к сложным последствиям, вплоть до потери зрения. Нужно проводить диагностику, чтобы выявить причину. Здесь у аллергиков смежная система: начинает беспокоить нос, кашель, поэтому нужно и к офтальмологу, и к аллергологу-иммунологу обратиться», — объяснил врач.

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Названы гены, позволяющие эффективнее лечить рак груди и яичников
Биолог Суркова: мутации генов BRCA 1 и 2 позволяют эффективнее лечить рак груди
04 апреля 2025, 17:01

Фото: iStock/anusorn nakdee

Мутации в генах BRCA 1 или 2 позволяют эффективнее бороться с раком груди и яичников, делая их более податливыми к терапии. Об этом заявила биолог, руководитель научных коммуникаций Genotek Екатерина Суркова. По ее словам, пациенты с мутацией в этих генах лучше реагируют на определенную химиотерапию.
«Эти мутации делают рак молочной железы чувствительным к определенным препаратам. Опухоли, ассоциированные с наследственными мутациями BRCA1/2, обладают высокой чувствительностью к ДНК-повреждающим агентам: препаратам платины и PARP-ингибиторам», — рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь врач акушер-гинеколог, главврач клиники «Доктор АННА» Анна Марченко рассказала о наиболее эффективном методе выявления рака женской репродуктивной системы. В разговоре с «Известиями» специалист обратила внимание на новый тест с помощью определения уровня онкомаркера CA-62 в крови, который позволяет выявить онкологию на ранней стадии.
«Онкомаркер СА-62 образуется на поверхности злокачественных клеток с самого начала роста опухоли, поэтому появляется шанс обнаружить новообразование тогда, когда лечение еще эффективно. Эксперт рекомендует женщинам старше 40 лет включать тест на CA-62 в ежегодный профилактический чек-ап наряду с маммографией и цитологическим исследованием шейки матки», — говорится в материале.
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Врач рассказал, к чему может привести укус зараженного клеща
Врач Еделев: укус клеща может привести к энцефалиту и боррелиозу
04 апреля 2025, 16:45

Фото: iStock/Nataba

Укус клеща может привести к энцефалиту и боррелиозу, от первой болезни можно вакцинироваться, но она плохо поддается лечению, от второй привиться нельзя, однако она хорошо лечится антибиотиками. Об этом рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. По его словам, боррелиоз оценивается как менее опасное заболевание.
«При своевременной диагностике и правильном лечении клещевого энцефалита и болезни Лайма прогноз лечения благоприятный. Однако при отсутствии лечения эти инфекционные заболевания могут привести к серьезным осложнениям и хронизации процесса», — поделился врач с Общественной Службой Новостей.
Вместе с тем профессор Института профилактической медицины Пироговского университета Марина Костюченко рассказала, как действовать после укуса клеща. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт указала, что после удаления паразита его нужно передать в лабораторию для исследования на наличие инфекций. Желательно доставить его на анализ в первые сутки, но разрешается и хранить 2-3 дня при условии, что клещ будет находиться в холодильнике.
«В случае состоявшегося укуса рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт для удаления клеща. Если такой возможности нет — удалить клеща можно самостоятельно при помощи пинцета или специального инструмента с раздвоенным кончиком, продающегося в аптеках. Место укуса закройте стерильной салфеткой из аптечки или бактерицидным лейкопластырем», — отметила она.
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Неонатолог раскрыла, почему важно грудное вскармливание
Неонатолог Фомичева: полноценной замены грудному молоку для ребенка нет
04 апреля 2025, 16:10

Фото: iStock/LightFieldStudios

Грудное молоко — уникальный продукт, которому нет полноценной замены, так как у каждой матери оно индивидуально подстроено под конкретного ребенка. Об этом заявила врач-неонатолог, консультант по грудному вскармливанию Любовь Фомичева в беседе с «Татар-информом».
По ее словам, грудное молоко может менять свой состав даже в зависимости от времени суток, подстраивая под ребенка микро- и макроэлементы. Именно поэтому, подчеркнула врач, несмотря на попытки ученых и нутрициологов разработать аналоги грудному молоку, на данный момент настоящей замены для него нет.
«Процесс кормления грудью способствует очень тесному сближению мамы и малыша. Первое прикладывание должно происходить как можно раньше. Ребенок и мама объединяются, женщина испытывает определенные гормональные изменения, которые способствуют формированию привязанности», — добавила Фомичева.
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Диетолог назвала лучший перекус для офисных работников
Диетолог Русакова: в составе перекусов должны быть белки и пищевые волокна
04 апреля 2025, 15:56

Фото: iStock/vaaseenaa

Белки, пищевые волокна и горячие напитки обязательно должны быть в составе перекусов у офисных работников. Об этом заявила врач-диетолог Дарья Русакова. По ее словам, белок можно получить из молочных продуктов, кисломолочных напитков, сыров, нежирного мяса, рыбы и морепродуктов
«Богатые витаминами и антиоксидантам ягоды, фрукты и овощи поддерживают зрение и работу мозга — например голубика, абрикосы и киви укрепляют сетчатку. Также в них есть пищевые волокна, нормализующие работу ЖКТ, который тоже страдает при малоподвижном образе жизни», — поделилась врач в беседе с «Москвой 24».
В свою очередь доцент кафедры общественного питания Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал о том, какую угрозу могут нести некачественные приправы. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «Газету.Ru», эксперт указал на плесень, патогенные бактерии, даже канцерогены и мутагены, которые могут содержаться в приправах сомнительного качества. Быстров подчеркнул, что при покупке данного продукта нужно внимательно читать состав, количество ингредиентов должно быть минимальным.
«Мутагены, такие как бензопирен, могут вызывать изменения в генетическом материале клеток (ДНК), увеличивая риск развития онкологических заболеваний. Бензопирен часто присутствует в копченых продуктах и приправах с натуральными дымовыми ароматизаторами. Афлатоксины, выделяемые плесневыми грибами, также могут быть канцерогенными и вызывать повреждение печени», — пояснил специалист.
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Врач рассказала, как гепатит С может отразиться на беременности
Врач Слизова: беременные с гепатитом С чаще сдают анализы на биохимию
03 апреля 2025, 17:53

Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

Беременные с диагнозом гепатита С ведутся на учете так же, как и другие женщины, с тем лишь исключением, что чаще сдают анализы на биохимию. Об этом рассказала врач УЗИ-диагностики Анастасия Слизова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, регулярная биохимия нужна, так как при гепатите С постепенно разрушаются гепатоциты, приводя к повышению уровня АЛТ, АСТ, что плохо отражается на здоровье плода.
«На самом деле, врачи больше опасаются гепатита Е у беременных пациенток. Так как он вызывает острую реакцию, когда гепатоциты просто разрушаются. Все, что в них находилось, всасывается в кровь — до 30% случаев может произойти летальный исход. И если женщина больна любым из гепатитов, то риск того, что к ней еще «прицепится» и гепатит Е — очень высок. Поэтому нужно быть аккуратным», — подчеркнула специалист.
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