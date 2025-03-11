Аллерголог объяснила, как отличить весеннюю аллергию от ОРВИ

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Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о раннем начале сезона аллергии. Из-за теплой зимы и небольшого снежного покрова в начале марта началось цветение березы, что вызывает в организме различные острые реакции.
Врач-аллерголог научно-исследовательского клинического Института детства Алена Бондаренко в беседе с «Радио 1» рассказала о первых симптомах весенней аллергии.
По ее словам, для точного определения аллергии стоит обратиться к доктору, который подберет симптоматическую терапию, и на качестве жизни недуг будет отражаться минимально.
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«В настоящий момент уже началось цветение ольхи, а это дерево семейства букоцветных — одной группы с березой, и при развитии аллергии на пыльцу такого семейства может появляться зуд в глазах, слезотечение, насморк, заложенность носа, частое чихание, даже кашель в некоторых случаях», — рассказала она.
По ее словам, для точного определения аллергии стоит обратиться к доктору, который подберет симптоматическую терапию, и на качестве жизни недуг будет отражаться минимально.
«Может быть такое, что симптомы развиваются остро, и тогда человек может решить, что он заболел ОРВИ. Но чаще всего при сезонных заболеваниях зуда в глазах и носу не будет. Нужно сдать анализы: мазок из носа и общий анализ крови», — добавила врач.
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Анастасия Панченко