Аллерголог Сорокина рассказала как «выжить» 8 марта

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Подарок в виде цветов и конфет может быть опасными из-за риска тяжелой аллергической реакции. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Основная причина возникновения аллергии на цветы — это сильный запах и большое количество обильной легкой пыльцы, которая мгновенно поднимается в воздух и оседает везде. Поэтому не стоит дарить гиацинты, крокусы, примулу, мимозу. Опасность представляют также астры, хризантемы, гипсофила, ромашки. Кроме того, есть растения с сильным запахом, которые могут вызвать не аллергию, а головную боль, особенно если их разместить в закрытом помещении: это лилии, каллы, сирень, герань», — рассказала врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Элла Сорокина.
Кроме этого, она подчеркнула, в подарок лучше дарить нарциссы, тюльпаны и кустовые розы. Эти цветы благодаря своей тяжелой пыльце, которая не сильно разносится, являются наиболее безопасными. Также можно подарить орхидею, суккуленты и декабрист - эти цветы не имеют пыльцы и запаха, что будет идеальным подарком для аллергика.
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Мира Полтева