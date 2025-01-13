Подмосковные врачи удалили малышу лимфангиому с 450 мл жидкости

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства удалили пятилетнему ребёнку новообразование, в котором было 450 мл жидкости. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил мальчик с болью в животе и повышенной температурой. Обследование выявило у него в брюшной лимфангиому – жидкостное доброкачественное образование, развившееся из лимфатических сосудов большого сальника. Если не проводить лечение, лимфангиомы могут вызывать осложнения.
Как отметили в ведомстве, сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой.
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«Мы экстренно провели лапароскопию и через три небольших разреза удалили лимфангиому, занимавшую часть левой стороны брюшной полости. Сначала удалили 450 мл жидкости, потом иссекли стенки образования. Такой метод позволил снизить травматичность хирургического вмешательства и ускорить послеоперационное восстановление малыша. Оно заняло всего около недели», – рассказал оперирующий врач-хирург Сергей Ловягин.
Как отметили в ведомстве, сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой.
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Лора Луганская