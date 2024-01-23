Перечислены самые полезные масла

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Диетолог Полина Журавлева назвала самыми полезными для здоровья маслами льняное, тыквенное и рапсовое, а также кунжутное и оливковое.
«Масел, мягко скажем, хватает. Все они так или иначе обладают уникальными полезными свойствами. Среди самых полезных я бы выделила льняное, тыквенное, рапсовое, кунжутное и оливковое. Соевое и горчичное тоже полезны, но там есть противопоказания. Все они содержат полезные жиры, необходимые для организма, а также обогащены витаминами и минералами», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
Кроме этого, по её словам, полезно полоскать горло и полость рта подсолнечным маслом, которое помогает удалить зубной налёт, бактерии и продукты клеточного распада.
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