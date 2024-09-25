Амплипульстерапия — эффективный способ физиотерапии в социальных центрах Подмосковья

Фото: Министерство социального развития Московской области
Кабинет физиотерапии пользуется популярностью среди посетителей детского реабилитационного отделения в социальных центрах. Физиотерапия имеет широкий спектр применения и используется для лечения различных заболеваний, сообщает Министерство социального развития Московской области.
У многих детей наблюдаются проблемы с нервной системой и двигательными функциями. Поэтому педиатры часто рекомендуют физиотерапию в качестве дополнительного метода реабилитации наряду с массажем, лечебной физкультурой и медикаментозным лечением, если это необходимо. Один из эффективных российских методов физиотерапии — амплипульстерапия. Основной инструмент этого аппарата — переменный ток, который проникает сквозь кожу и достигает глубоких тканей.
В социальном центре «Орехово-Зуево» медсестра по физиотерапии Жанна Фомина проводит процедуры с использованием амплипульса.
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В социальном центре «Орехово-Зуево» медсестра по физиотерапии Жанна Фомина проводит процедуры с использованием амплипульса.
«"Амплипульс" выполняет сразу несколько задач — обезболивание, так как электрические импульсы стимулируют нервные окончания, способствуют снижению болевых ощущений; стимуляция кровообращения способствует ускорению обменных процессов и восстановлению поврежденных тканей, а также снятие мышечных спазмов и напряжения. Чаще всего применяем аппарат на стопах, лодыжках, спине», — рассказывает Фомина.Маленькая Даша, которой 1 год и 8 месяцев, не может ходить самостоятельно. Врачи рекомендовали ей пройти реабилитацию в центре «Орехово-Зуево».
Мама восьмимесячного Вовы обратилась за процедурами для укрепления мышц и устранения синдрома мышечной дистонии. Средняя продолжительность процедуры составляет 10 минут, что позволяет маленьким детям чувствовать себя комфортно. Амплипульстерапия обеспечивает эффективность лечения без излишней нагрузки на организм. Кроме того, «Амплипульс» помог шестилетнему Кириллу исправить искривление позвоночника, укрепить мышцы и улучшить осанку.«Уже посетили 5 процедур, прогресс виден, Даша уже не боится сидеть на краю, приподнимает таз. Массаж с элементами ЛФК – тоже большой плюс», — делится мама Елена Маллетова.
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Дайана Хусинова