Детский травматолог Григорьев рассказал, как избежать детских травм

В осенний период дети часто получают травмы из-за повышенной активности на улице. Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев предлагает меры для профилактики детского травматизма.
«Обувайте ребёнка в удобную и нескользящую обувь. Мокрая и скользкая листва, частые дожди, туман и первые заморозки. Помните, что модная обувь — не равно безопасная. Выбирайте обувь с рифленой и не скользящей подошвой. Одевайте ребёнка по погоде, чтобы избежать переохлаждения и обморожений», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.Познакомьте ребёнка с правилами дорожного движения и обучите его переходить дорогу только по пешеходному переходу. Подчеркните важность внимательности на дороге, так как водители могут не заметить пешеходов.
«Проявляйте максимум осторожности на дорогах и сами! Снижайте скорость и будьте готовы к внезапному появлению пешеходов на проезжей части. Не оставляйте ребёнка без присмотра на детской площадке и следите за его играми. Прикрепите к одежде и рюкзаку ребёнка светоотражающие элементы, чтобы его было видно в тёмное время суток», — добавил Григорьев.Кроме того, Григорьев советует детям научиться группироваться при падении, прижимая подбородок к груди. Если у ребёнка есть проблемы с конечностями, такие как деформация или асимметрия суставов, важно немедленно обратиться к врачу.
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