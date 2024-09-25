Онколог рассказал, из-за чего может возникнуть множественный рак

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Бывает так, что у человека образуется сразу несколько разных злокачественных опухолей. Почему такое происходит, рассказал член-корреспондент РАН, профессор, заведующий отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Евгений Имянитов.
«Множественный рак скорее редкое явление для онкологов. Хотя такие случаи встречаются в медицинской практике и их нельзя назвать единичными. Если не брать в расчет совсем экзотические, как правило, одновременно у человека может развиваться не более двух независимых опухолей, а последовательно — 3, 4 и даже более», — объяснил Имянитов в беседе с RuNews24.ru.
Он пояснил, что одной из причин такого развития событий может быть наследственная предрасположенность. Если родители передают ребёнку определённую генетическую мутацию, это может увеличить риск развития нескольких опухолей одновременно.
Кроме того, на возникновение первичного множественного рака могут влиять внешние факторы, такие как канцерогены. Например, у человека, который часто находится на солнце, может развиться несколько меланом, а у заядлого курильщика — несколько разных опухолей лёгких, рассказал онколог.
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