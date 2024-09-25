Онколог рассказал, из-за чего может возникнуть множественный рак

«Витамин С или аскорбиновая кислота действительно принимает участие во множестве биохимических процессов организма. Недостаток этого нутриента приводит к проблемам с деснами, а у младенцев может вызвать замедление роста. Прежде всего необходимо, чтобы витамин С поступал в детский организм с растительной пищей. Продукты, богатые витамином С: шиповник, смородина, облепиха, петрушка, укроп, брюссельская, белокочанная или цветная капуста, болгарский перец, яблоки, ананасы и, конечно, цитрусовые», — рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.

«При доступе кислорода потери витамина С в два раза больше, чем при приготовлении без доступа кислорода. Продукты лучше закладывать уже в кипящую, подсоленную воду. Капусту помещают в кипящую воду по частям, чтобы вода сразу закипала вновь, и варят только до готовности, не переваривая. Чем дольше варится продукт, тем больше потери витамина. Поэтому овощи и фрукты желательно есть свежими», — добавила специалист.