Хирург Гоев заявил об опасности ежей для человека

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Старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев рекомендовал держаться подальше от ежей, поскольку они являются переносчиками опасных инфекций.
Так, по его словам, эти милые зверьки переносят сальмонеллез, лептоспироз и бешенство.
В случае укуса ежа врач рекомендовал поймать его и показать ветеринару, а сам укус обработать антисептиком.
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«Ежи могут переносить желтую лихорадку, сальмонеллез, лептоспироз и бешенство. Чаще всего заражение происходит через укус. Ежи по своей природе хищники, укусить они могут при любом контакте. Именно поэтому подходить близко, а тем более брать на руки и забирать домой ежей категорически не рекомендуется», — отметил в беседе с NEWS.ru Гоев.
В случае укуса ежа врач рекомендовал поймать его и показать ветеринару, а сам укус обработать антисептиком.
Ранее в Минэкологии региона предупредили, что жара в Подмосковье может вызвать появление диких животных у водоёмов в местах отдыха граждан.
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Мелисса Тимофеева