Мурашко предупредил об опасности недостатка сна менее шести часов в сутки

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Недостаток сна может крайне отрицательно сказаться на состоянии здоровья. А систематический сон менее шести часов в сутки на 30% увеличивает риск ранней смерти.
Об этом во время своего выступления на форуме «Здоровое общество» рассказал глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Кроме того, по его словам, люди, которые спят меньше шести часов, на 48% чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Систематический недостаток сна может также снижать когнитивные способности и на 40% уменьшать трудоспособность, добавил министр.
Люди, страдающие от хронического недосыпа, становятся более нервными, у них повышается возбудимость и они становятся легко подвержены стрессу, который ещё более ослабляют сердечно-сосудистую систему, сказал глава Минздрава в заключение.
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