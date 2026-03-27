Анализ на ВПЧ стал доступен россиянкам на первом этапе диспансеризации
Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска стало доступно россиянкам на первом этапе диспансеризации. Об этом говорится в медицинских рекомендациях по диспансеризации мужчин и женщин с целью оценки репродуктивного здоровья, передает РИА Новости.
Согласно документу, для оценки риска развития рака женщинам в возрасте от 21 до 49 лет рекомендуется проходить анализ раз в пять лет. Если результаты теста положительные, последующие обследования проводятся ежегодно.
Также указано, что при положительном тесте на ВПЧ женщинам теперь необходимо ежегодно проходить жидкостное цитологическое исследование, которое выявляет аномальные изменения на ранних стадиях, начиная от воспаления и заканчивая предраковыми состояниями и раком. Ранее цитологическое исследование проводилось раз в три года для женщин в возрасте от 21 до 29 лет и раз в пять лет для женщин от 30 до 49 лет.
