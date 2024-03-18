Врач Балобанова назвала неожиданное применение калины

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Кандидат биологических наук, завкафедрой общей биологии и фармации университета «Синергия» Наталья Балобанова заявила, что калина, обладающая множеством полезных свойств, применяется в косметологии, а также при лечении простудных заболеваний.
«Из ягод калины также получают ценное масло, которое используется в фармацевтике и косметологии. Оно обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, которые делают его идеальным для ухода за кожей и волосами. Калина — это не просто ягода, а настоящий кладезь здоровья и красоты», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Балобанова.
Она напомнила, что из ягод также можно изготовить варенье, которое будет не просто вкусным, но и полезным.
Ранее диетолог Маргарита Королева заявляла, что свеклу необходимо есть в сыром виде из-за большей её полезности.
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Мелисса Тимофеева