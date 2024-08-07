Диетолог Соломатина раскрыла секрет полезной окрошки

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Окрошка — это блюдо, без которого невозможно представить лето. Казалось бы, этот холодный суп — кладезь витаминов и необходимых организму ферментов. Однако все ли так однозначно?
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» сообщила, что любую окрошку можно превратить во вредное блюдо, если неправильно сформировать состав.
Она добавила, что для того, чтобы сделать блюдо полезным, следует заменить колбасу на более полезное мясо: постная говядина, телятина, птица, индейка —любым, но не жирной свининой.
Для тех, кто следит за фигурой, диетолог посоветовала вместо картошки добавить топинамбур, в котором много инулина и клетчатки.
Елена Соломатина не забыла и про важность кефира и соли в окрошке.
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«Самое основное — чем окрошка заливается. Если квас, то нужно выбирать натурального брожения, чтобы он был ферментированный, или, как делали наши бабушки, на ржаном хлебе. Чем меньше сахара в таком квасе, тем лучше. Иногда в магазинах продается не квас, а сладкая водичка. На ней априори полезной окрошки быть не может», — сказала эксперт.
Она добавила, что для того, чтобы сделать блюдо полезным, следует заменить колбасу на более полезное мясо: постная говядина, телятина, птица, индейка —любым, но не жирной свининой.
Для тех, кто следит за фигурой, диетолог посоветовала вместо картошки добавить топинамбур, в котором много инулина и клетчатки.
Елена Соломатина не забыла и про важность кефира и соли в окрошке.
«Кефир имеет низкий гликемический индекс, зато высокий инсулинемический. Его лучше заменить на сметану или нежирный йогурт. Соли не нужно много, потому что она повышает давление, задерживает жидкость в организме» — объяснила диетолог.
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Анастасия Бондарева