Артисты театра устроили представление для маленьких пациентов областного онкодиспансера

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В преддверии Нового года в Московском областном онкологическом маленькие пациенты получили подарок от артистов известного театра Олега Табакова — волшебную сказку, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Новогоднее представление было ярким и увлекательным благодаря красочным костюмам и интересному сюжету. Малыши с восторгом следили за приключениями сказочных персонажей. Актёры театра постарались создать атмосферу праздника и волшебства для детей.
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«Организация таких мероприятий имеет огромное значение для психологического состояния детей, находящихся на лечении. Смех, радость и отличные эмоции способствуют улучшению настроения и оказывают положительное влияние на процесс выздоровления», — отметила заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 Евгения Инюшкина.
Новогодняя сказка, которую подарили артисты, стала символом надежды для всех. Она показала, что даже в самых трудных ситуациях всегда есть место для чудес.
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Дайана Хусинова