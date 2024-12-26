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Артисты театра устроили представление для маленьких пациентов областного онкодиспансера

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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В преддверии Нового года в Московском областном онкологическом маленькие пациенты получили подарок от артистов известного театра Олега Табакова — волшебную сказку, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Новогоднее представление было ярким и увлекательным благодаря красочным костюмам и интересному сюжету. Малыши с восторгом следили за приключениями сказочных персонажей. Актёры театра постарались создать атмосферу праздника и волшебства для детей.

«Организация таких мероприятий имеет огромное значение для психологического состояния детей, находящихся на лечении. Смех, радость и отличные эмоции способствуют улучшению настроения и оказывают положительное влияние на процесс выздоровления», — отметила заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 Евгения Инюшкина.


Новогодняя сказка, которую подарили артисты, стала символом надежды для всех. Она показала, что даже в самых трудных ситуациях всегда есть место для чудес.

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#пациенты
Балашихинские хирурги удалили пациентке опухоль на голове величиной с мяч
26 декабря 2024, 17:01

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи филиала №3 Балашихинской больницы избавили пациентку от кровоточащей опухоли на голове размером с мяч. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В хирургическое отделение поступила 75-летняя женщина с кровотечением из опухолевидного образования на волосистой части головы. Как выяснилось, это было вызвано падением с ударом головой, который пришелся именно на новообразование.

Диагностика выявила множественные новообразования на голове пациентки – атеромы. Это кисты подкожной сальной железы, которые не болят и не представляют опасности для жизни. Со слов женщины, кожные образования развивались много лет и особенно не беспокоили ее. Косметический дефект она скрывала головным убором. Болезненные ощущения появились лишь в последнее время, когда кисты воспалились и отекли.
«Случайное падение, которое привело пациентку в больницу, спасло ей жизнь. Очаг инфекции грозил развитием сепсиса. Под общим наркозом гигантскую капсулу с гноем иссекли, рану обработали и ушили. Гистологическое исследование подтвердило доброкачественную природу кожного образования», – рассказал заведующий филиалом №3, врач-хирург Денис Гулькин.
Сейчас пациентка выписана на амбулаторное лечение. Оставшиеся на голове атеромы меньших размеров ей удалят через несколько месяцев под местной анестезией.

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#московская область
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В Подмосковье утвердили график работы медорганизаций в новогодние каникулы
26 декабря 2024, 12:47

Фото: istockphoto.com/Bet_Noire

Медицинские организации Московской области в период с 29 декабря по 8 января будут работать по особому графику, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В частности, детские и взрослые поликлиники, а также и женские консультации будут вести приём 30 декабря, 2, 3, 4, 6 и 8 января с 9 утра до 14:00. А стоматологические поликлиники будут работать в те же дни с 9 утра до 15:00. При режим неотложной и скорой помощи выходных не предусматривает.

«Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать каждый день с восьми утра до восьми вечера, а скорая помощь и стационарные отделения больниц продолжать работать круглосуточно», — отметил глава областного Минздрава Максим Забелин.
В министерстве также добавили, что обслуживание вызовов врача на дом все праздничные дни будет проводиться с 8:00 до 21:00.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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#минздрав мо
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#максим забелин
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Токсиколог объяснила, чем может обернуться покупка суррогатного алкоголя
Токсиколог Насибуллина: поддельный алкоголь приводит к самым опасным отравлениям
26 декабря 2024, 12:42

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Употребление суррогатного алкоголя приводит к самым опасным отравлениям, которые влекут за собой инвалидность и порой летальный исход. Об этом заявила главный внештатный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина. По ее словам, такие пациенты очень долго лежат в реанимации под гемодиализом и антидотной терапией, а после попадают в токсикологию.
«Самые опасные отравления происходят суррогатами. Они влекут за собой в лучшем случае инвалидность, в худшем — летальный исход. Это отравления метиловым спиртом, этиленгликолем и изопропиловыми спиртами. К сожалению, есть процент людей, которые покупают алкоголь с рук, в тех местах, где нет разрешения и лицензии на продажу алкогольных напитков», — подчеркнула она на пресс-конференции в «Татар-информе».
Насибуллина отметила, что такие пациенты чаще всего попадают в больницу в очень тяжелом состоянии, не могут сказать, что именно и в каком количестве они пили. При этом, подчеркнула токсиколог, число подобных случаев из года в год не становится меньше.

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#алкоголь
#врач
#пациенты
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#спирт
#отравление
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Нарколог Хаева раскрыла, есть ли безопасная доза алкоголя
Нарколог Хаева: безопасной дозы алкоголя не существует
26 декабря 2024, 12:37

Фото: iStock/sergeyryzhov

Безопасной дозы алкоголя не существует, самый оптимальный вариант в новогодние праздники — полностью отказаться от спиртного, отдав предпочтение спорту и культурным мероприятиям. Об этом заявила главный психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева. По ее словам, алкоголь приводит к депрессии, изменению поведения, суицидальным мыслям и необдуманным поступкам.
«Алкогольные напитки в любом количестве действуют как психоактивные вещества. На первой дозе они оказывают стимулирующий эффект: появляется хорошее настроение в новогодние праздники, человек становится разговорчивым, веселым. Но новогодняя ночь длительная — человек употребляет следующую порцию алкоголя и наступает седативная фаза, когда он кардинально меняется, человек может стать агрессивным», — отметила специалист на пресс-конференции в «Татар-информе».
Третьей стадией алкогольного опьянения Хаева назвала отравление. В этот момент человеку становится настолько плохо, что ему требуется медицинская помощь.

Ранее доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский заявил, что с учетом новых акцизных ставок и общей экономической ситуации в 2025 году крепкий алкоголь подорожает на 5-8%, вина — на 8-10%, пиво — на 5-7%. По его мнению, иностранные спиртные напитки станут менее доступными, а их место постепенно займет отечественный алкоголь.

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Подмосковные онкологи спасли трёхмесячную девочку с опухолью почки
26 декабря 2024, 12:21

Фото: пресс-служба Минздрава Московской области

Трёхмесячную девочку с нефробалстомой — врождённой эмбриональной злокачественной опухолью правой почки спасли врачи Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Новообразование размером 4 на 3 сантиметра было выявлено на почке девочки в ходе планового УЗИ в поликлинике по месту жительства. Малышку направили на дополнительное обследование в областной онкодиспасер, где установили, что опухоль является раковой.
«Девочке провели предоперационный курс химиотерапии, благодаря чему размер опухоли уменьшился. После этого опухоль удалили и провели ещё один курс химиотерапии», — рассказал онколог детского отделения № 7 областного онкодиспансера Владимир Стрыков.
Он добавил, что оставшаяся часть правой почки функционирует нормально и ребёнок развивается в соответствии с возрастом.

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#минздрав мо
#онкология
#врачи
#девочка
#младенец
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В Московской области за год заготовили 71 тонну крови и её компонентов
26 декабря 2024, 11:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

71 тонну крови и её компонентов заготовили в Московской области с начала 2024 году в стационарных донорских пунктах и в ходе выездных акций, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Число доноров в Московской области растёт. Если в прошлом году кровь сдавали 53 тысячи человек, то в 2024 — почти 69 тысяч, причём 17 тысяч из них стали донорами впервые. Общий объём заготовленной крови и её компонентов составил 71 тонну, что на 2 тонны больше, чем за тот же период прошлого года», — сказал глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.
Донорская кровь необходима пациентам с ожогами, пострадавшим в ДТП, онкологическим больным, новорождённым с различными патологиями и пр.

Полная информация о донорстве крови в Подмосковье размещена на портале donormo.ru.

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#минздрав мо
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#донорская кровь
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#московская область
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Эксперт перечислил позы для сна, которые провоцируют раннее старение
Косметолог Кабулов: сон на боку или животе провоцирует раннее старение кожи
26 декабря 2024, 11:41

Фото: iStock/brizmaker

Сон на боку или на животе провоцирует раннее старение, так как кожа испытывает избыточное натяжение или сжатие в этих позах. Об этом заявил косметолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Георгий Кабулов. По его словам, наиболее полезным будет сон на спине с правильным положением головы при помощи ортопедических подушек.
«Любой косметолог может определить, какая сторона лица чаще подвергается давлению во время сна, поскольку природная асимметрия усиливается. А в случае с филлерами это требует индивидуального подхода при введении препарата, чтобы достичь гармонии и симметрии черт лица», — пояснил врач в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время стало известно, что в Росбиотехе разработали не имеющую аналогов на рынке сыворотку против старения. Как сообщает АГН «Москва», вещество, состоящее из натуральных компонентов, способствует удержанию влаги в коже, борется с воздействием свободных радикалов и тем самым замедляет старение.
«Аналогов таких бактериоцинов на рынке нет. В России отсутствуют отечественные лизаты микроорганизмов, которые могли бы быть использованы для косметических средств», — отметили в Росбиотехе.
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Ортодонт рассказал, как помочь ребенку, когда режутся зубы
Ортодонт Крылов: при прорезывании зубов поможет гель без анестетика и анальгетик
26 декабря 2024, 11:35

Фото: iStock/Alina Kulbasnaia

Холодные прорезыватели с гелем внутри помогут детям в период, когда у них начинают прорезаться зубы в сопровождении с болью и температурой. Об этом рассказал детский стоматолог, ортодонт Константин Крылов. По его словам, проблему беспокойного сна и боли можно эффективно решить при помощи анальгетика в детской дозировке.
«С одной стороны, гели на основе местных анестетиков неплохо работают и обезболивают десну, но с другой стороны, часто приводят к различного рода осложнениям <…>. Существуют гели для прорезывания другого типа, которые в своем составе содержат экстракты лекарственных растений. Они как раз-таки будут максимально безопасны», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь, главврач стоматологии AXDent Антон Хмаренко раскрыл другую проблему — скрежет и пощелкивание зубами. В разговоре с «Известиями» он отметил, что к этому чаще всего приводит длительный стресс и хронический недосып, которые и провоцируют ночные спазмы.
«Продолжающееся состояние бруксизма, осложненное стираемостью и дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, гипертонусом мышц может послужить причиной защемления нервных окончаний тройничного нерва, провоцируя мигрени, острые боли в височных областях», — предупредил врач.
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#эксперт
#врач
#стресс
#зубы
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Эксперт раскрыла, в каких продуктах развивается кишечная палочка
Эксперт Мясникова: кишечная палочка развивается в плохо охлажденных продуктах
26 декабря 2024, 11:22

Фото: iStock/DronG

Кишечная палочка развивается в просроченных или недостаточно охлажденных продуктах. Об этом заявила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова. Таким образом она прокомментировала эксперимент «SHOT ПРОВЕРКИ», в ходе которого кишечную палочку обнаружили в каждом из пяти купленных в магазинах салатов.
«Кишечная палочка развивается, если продукты просрочены или оборудование не поддерживает правильный температурный режим. В преддверии праздников важно помнить об этих рисках и тщательно выбирать места, где вы покупаете готовую еду», — пояснила эксперт в беседе с «SHOT ПРОВЕРКОЙ».
Мясникова также поделилась лайфхаками, которые позволят снизить риск купить некачественный салат. Первое — термометр на витрине с салатами должен показывать не выше -6 градусов, второе — в магазине с высокой проходимостью товары не успевают залеживаться, третье — важно внимательно следить за сроком годности.

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