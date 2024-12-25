Учащиеся областного медицинского колледжа поздравили пациентов МОДКТОБ с Новым годом

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Студенты Московского областного медицинского колледжа устроили для маленьких пациентов Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы новогоднее представление, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Ребята подарили море положительных эмоций, радости нашим пациентам и скрасили их пребывание на лечении в больнице! Студенческая жизнь — это не только учеба, но и активное участие в общественной жизни! Особенно это касается студентов-медиков, которые хотят не только получить образование, но и сделать свой вклад в здоровье общества», — сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.На протяжении более десяти лет студенты Московского областного медицинского колледжа радуют пациентов МОДКТОБ новогодними поздравлениями.
Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница активно сотрудничает с различными волонтёрскими организациями и всегда открыта для поддержки их инициатив.
Фото: Министерство здравоохранения Московской области
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