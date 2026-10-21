Аудиолог назвала спасающие от глухоты продукты

21 октября 2026, 14:52

Аудиолог Шепард: Бананы, рыба и чеснок помогут поддержать слух

Фото: iStock/franz12

Аудиолог Карен Шепард назвала продукты, благотворно влияющие на слух. Об этом сообщает издание Mirror.