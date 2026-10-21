Аудиолог назвала спасающие от глухоты продукты
Аудиолог Карен Шепард назвала продукты, благотворно влияющие на слух. Об этом сообщает издание Mirror.
Специалист посоветовала включить в рацион бананы, рыбу, чеснок, брокколи и тёмный шоколад для улучшения слуха. Для предотвращения потери слуха она также рекомендовала не использовать наушники более часа в день и вести здоровый образ жизни, включая регулярные физические упражнения, отказ от курения и сбалансированное питание.
Шепард подчеркнула, что восстановить повреждённый слух с помощью продуктов или питательных веществ невозможно. Однако разнообразное питание, богатое витаминами и минералами, может положительно сказаться на слухе, заключила она.
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