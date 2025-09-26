Биохакер Молоствова: Искусственный заряд адреналина не заменит отдых
Постоянная выработка адреналина изнашивает мозг. Об этом предупредила эксперт по биохакингу Мария Молоствова.
Эксперт пояснила, что адреналин действительно может повышать продуктивность. Под его влиянием улучшается концентрация внимания, выносливость и скорость обработки информации. Однако за всем этим скрывается реальная опасность.
«Проблема в том, что постоянная выработка адреналина ведет к износу организма, особенно мозга. Со временем мы теряем чувствительность не только к адреналину, но и к состоянию внутреннего покоя. Это может вызвать множество психосоматических заболеваний», — отметила Молоствова в беседе с RuNews24.ru.
Она уточнила, что частая активация адреналиновой реакции приводит к «выгоранию». В этом случае люди живут в состоянии постоянной спешки и близости к стрессу, что в свою очередь может привести к проблемам со здоровьем.
Молоствова посоветовала регулярно делать перерывы на отдых во время рабочего дня, заниматься спортом и соблюдать режим сна.