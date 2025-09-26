Биохакер Молоствова: Искусственный заряд адреналина не заменит отдых

26 сентября 2025, 17:46

Фото: iStock/Justlight

Постоянная выработка адреналина изнашивает мозг. Об этом предупредила эксперт по биохакингу Мария Молоствова.





Эксперт пояснила, что адреналин действительно может повышать продуктивность. Под его влиянием улучшается концентрация внимания, выносливость и скорость обработки информации. Однако за всем этим скрывается реальная опасность.





«Проблема в том, что постоянная выработка адреналина ведет к износу организма, особенно мозга. Со временем мы теряем чувствительность не только к адреналину, но и к состоянию внутреннего покоя. Это может вызвать множество психосоматических заболеваний», — отметила Молоствова в беседе с RuNews24.ru.