Биохакер Молоствова: Искусственный заряд адреналина не заменит отдых

Фото: iStock/Justlight

Постоянная выработка адреналина изнашивает мозг. Об этом предупредила эксперт по биохакингу Мария Молоствова.



Эксперт пояснила, что адреналин действительно может повышать продуктивность. Под его влиянием улучшается концентрация внимания, выносливость и скорость обработки информации. Однако за всем этим скрывается реальная опасность.

«Проблема в том, что постоянная выработка адреналина ведет к износу организма, особенно мозга. Со временем мы теряем чувствительность не только к адреналину, но и к состоянию внутреннего покоя. Это может вызвать множество психосоматических заболеваний», — отметила Молоствова в беседе с RuNews24.ru.

Она уточнила, что частая активация адреналиновой реакции приводит к «выгоранию». В этом случае люди живут в состоянии постоянной спешки и близости к стрессу, что в свою очередь может привести к проблемам со здоровьем.

Молоствова посоветовала регулярно делать перерывы на отдых во время рабочего дня, заниматься спортом и соблюдать режим сна.
Элина Позднякова

