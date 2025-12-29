«Кофе и рассол»: россиянам назвали напитки, которые опасно употреблять после новогодней ночи

29 декабря 2025, 22:05

Диетолог Соломатина: кофе и рассол после новогодней ночи могут ухудшить здоровье

Фото: iStock/artisteer

Употребление крепкого кофе и рассола после новогодней ночи могут ухудшить здоровье. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





По ее словам, новогодние гулянья лишают организм сна, что негативно сказывается на выработке соматотропного гормона, отвечающего за восстановление.





«При этом часто организму дают чуть ли не пятикратную пищевую нагрузку, с которой ему сложно справиться. И все это происходит в условиях ночи, когда способствующие расщеплению еды ферменты вообще не должны вырабатываться», — пояснила Соломатина в разговоре с Москвой 24.