«Кофе и рассол»: россиянам назвали напитки, которые опасно употреблять после новогодней ночи
Диетолог Соломатина: кофе и рассол после новогодней ночи могут ухудшить здоровье
Употребление крепкого кофе и рассола после новогодней ночи могут ухудшить здоровье. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
По ее словам, новогодние гулянья лишают организм сна, что негативно сказывается на выработке соматотропного гормона, отвечающего за восстановление.
«При этом часто организму дают чуть ли не пятикратную пищевую нагрузку, с которой ему сложно справиться. И все это происходит в условиях ночи, когда способствующие расщеплению еды ферменты вообще не должны вырабатываться», — пояснила Соломатина в разговоре с Москвой 24.
Она призвала не пытаться повысить уровень энергии с помощью кофе, крепкого чая или энергетиков, а также сладких продуктов. Кроме того, эксперт посоветовала людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами почек отказаться от употребления рассола, поскольку он содержит много соли.
Лучше всего для восстановления подойдет минеральная вода с лимоном, заключила Соломатина.