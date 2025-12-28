Врач предупредила об опасности экспресс-методов похудения перед Новым годом

28 декабря 2025, 18:27

Терапевт Чернышова: быстрое похудение в 99% случаев приведет к набору веса

Фото: iStock/globalmoments

Экстренное похудение перед новогодними праздниками может привести к обострению заболеваний желудка. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.





Она пояснила, что при экстремально быстром похудении из организма начинает уходить вода, что приводит к нарушению минерального состава. Кроме того, расщепляется не жир, а мышцы.





«Это приводит к замедлению обмена веществ, головным болям, общей слабости, ухудшению умственной работы, настроения, а также состояния волос и кожи. В итоге наступает Новый год, все веселятся, а у человека нет никакого желания и сил радоваться. Мысль только о том, как бы полежать где-нибудь», — пояснила Чернышова в разговоре с Москвой 24.

«Схожая история с селёдкой под шубой, где сочетание жирной рыбы, слоя картофеля и майонезной заправки делает блюдо тяжёлым для пищеварения. Жареное мясо, запечённое с большим количеством жира, промышленные колбасы, жирные закуски, бутерброды с икрой на масле — всё это создаёт нагрузку на желудок, печень и поджелудочную железу, усиливая чувство тяжести уже через час после начала застолья», — добавила Лебедева.