Врач предупредила об опасности экспресс-методов похудения перед Новым годом
Терапевт Чернышова: быстрое похудение в 99% случаев приведет к набору веса
Экстренное похудение перед новогодними праздниками может привести к обострению заболеваний желудка. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.
Она пояснила, что при экстремально быстром похудении из организма начинает уходить вода, что приводит к нарушению минерального состава. Кроме того, расщепляется не жир, а мышцы.
«Это приводит к замедлению обмена веществ, головным болям, общей слабости, ухудшению умственной работы, настроения, а также состояния волос и кожи. В итоге наступает Новый год, все веселятся, а у человека нет никакого желания и сил радоваться. Мысль только о том, как бы полежать где-нибудь», — пояснила Чернышова в разговоре с Москвой 24.
Она подчеркнула, что быстрое похудение в 99% случаев обернется набором веса. Врач призвала худеть постепенно, создавая небольшой дефицит калорий.
В свою очередь доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева отметила в беседе с RT, что самым вредным блюдом на новогоднем столе является оливье в классическом исполнении, поскольку сочетание майонеза, колбасы, картофеля и солёных огурцов превращает салат в калорийную бомбу.
«Схожая история с селёдкой под шубой, где сочетание жирной рыбы, слоя картофеля и майонезной заправки делает блюдо тяжёлым для пищеварения. Жареное мясо, запечённое с большим количеством жира, промышленные колбасы, жирные закуски, бутерброды с икрой на масле — всё это создаёт нагрузку на желудок, печень и поджелудочную железу, усиливая чувство тяжести уже через час после начала застолья», — добавила Лебедева.
Она посоветовала заменить в любимых новогодних блюдах заменить ингредиенты, например, майонез — на натуральный йогурт, а колбасу — на отварное куриное филе или индейку. Жареное мясо можно заменить запеченым, а вместо магазинных колбас приготовить домашнюю буженину или рулет из индейки.