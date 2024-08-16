Балашихинские хирурги избавили пациентку от гигантской опухоли молочной железы

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московского областного онкологического диспансера прооперировали пациентку с полуторакилограммовой опухолью молочной железы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 61-летняя женщина с жалобами на рост молочной железы, боль и одышку, которые мешали ей в повседневной жизни. В ходе обследования у пациентки выявили филлоидную опухоль – разновидность новообразования, которое развивается из железистой ткани молочной железы.
В министерстве напомнили, что всем женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию. Исследование позволяет выявить заболевания молочной железы на ранних стадиях. Для удобства открыта самостоятельная запись жительниц Подмосковья на маммографию.
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«Опухоль занимала почти весь объём правой молочной железы. Мы удалили её, сохранив саму железу. Опухоль весила порядка 1,5 кг. По результатам гистологического исследования она оказалась доброкачественной. Пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение онколога по месту жительства», – рассказал врач-онколог Александр Белко.
В министерстве напомнили, что всем женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию. Исследование позволяет выявить заболевания молочной железы на ранних стадиях. Для удобства открыта самостоятельная запись жительниц Подмосковья на маммографию.
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Лора Луганская